Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
偵查報道
圖片看世界
經濟
2021年6月10日星期四
周顯 投資二三事
投資策略
IMF：港家庭負債率增速高 總體仍可控 籲規管非銀行按揭貸款 應更細緻監察償債能力
IMF評估港金融體系 銀行壓測下仍穩健
世銀上調全球GDP增長至5.6% 逾40年最佳
港視逾半獨立股東 否決向王維基「派股」
卓悅主席遭前股東入稟追債 涉7500萬
港航證重組 機師放「長期帶薪假」
預告奶粉銷量「斷崖式下跌」 飛鶴曾挫8.5% 指接種疫苗礙生育 集團急回購股份救亡
恒指6連跌 成交額見逾1個月低
眾安推代客抽新股 贏錢分成20%
舜宇手機鏡頭出貨量按月跌20%
橡膠手套製造商龍頭押後來港上市
中國5月PPI升9% 創海嘯後新高
上市商會：禁大股東選獨董「說不過去」 非所有行業均有女性入局 憂「為做而做」
調查：香港大灣區逾65%消費者樂用電子支付
長城資管副總裁涉違紀被查
彭博：內地煤價擬設限
薩爾瓦多列比特幣作法定貨幣 可投資換居留權 幣價輕微回升
美10年國債孳息低見1.472厘
韓散戶買入斗山重工 狙擊沽空基金
張兆聰：恒地或炒重組 新地試破阻力
李曉佳：SPAC殼股待遇大不同 或變角力場
技術取勝：綠葉製藥有望上試6元
陳啟宗再爆金句：發夢都要識講普通話
劉思明：能源股受捧 中廣核新能源跑贏
周顯：「淨身出戶」的疑惑
湯文亮：中國代工後便離不開中國
啟德維港1號獲批預售涉逾千伙 跑道區首新盤 最快下周上載樓書
VAU Residence今開價 擬推疫苗優惠
BSD上月破百宗 三辣稅涉14億半年新高
「新股女王」鍾絳虹1446萬購海怡3房戶作換樓
何超瓊：在港覓地難 港樓市疫下漸復蘇
桂洪近億沽聖佛蘭士街舊樓 46年升逾500倍
港人購大灣區保險 保額可達千萬元
灣區須知：醫療卡傍身 緊急治療毋須按金
田生區永華：辣稅礙重建 豁免可增供應
讚李兆基收舊樓有耐性「他比我更勤力」
周顯：「淨身出戶」的疑惑
【明報專訊】由於美高梅中國（2282）聯席主席兼執行董事何超瓊是我的偶像級美女，所以我常常留意她的新聞：
相關字詞﹕
投資二三事
財經專欄
周顯
上 / 下一篇新聞
IMF：港家庭負債率增速高 總體仍可控 籲規管非銀行按揭貸款 應更細緻監察償債能力
IMF評估港金融體系 銀行壓測下仍穩健
世銀上調全球GDP增長至5.6% 逾40年最佳
港視逾半獨立股東 否決向王維基「派股」
卓悅主席遭前股東入稟追債 涉7500萬
港航證重組 機師放「長期帶薪假」
預告奶粉銷量「斷崖式下跌」 飛鶴曾挫8.5% 指接種疫苗礙生育 集團急回購股份救亡
恒指6連跌 成交額見逾1個月低
眾安推代客抽新股 贏錢分成20%
舜宇手機鏡頭出貨量按月跌20%
橡膠手套製造商龍頭押後來港上市
中國5月PPI升9% 創海嘯後新高
上市商會：禁大股東選獨董「說不過去」 非所有行業均有女性入局 憂「為做而做」
調查：香港大灣區逾65%消費者樂用電子支付
長城資管副總裁涉違紀被查
彭博：內地煤價擬設限
薩爾瓦多列比特幣作法定貨幣 可投資換居留權 幣價輕微回升
美10年國債孳息低見1.472厘
韓散戶買入斗山重工 狙擊沽空基金
張兆聰：恒地或炒重組 新地試破阻力
李曉佳：SPAC殼股待遇大不同 或變角力場
技術取勝：綠葉製藥有望上試6元
陳啟宗再爆金句：發夢都要識講普通話
劉思明：能源股受捧 中廣核新能源跑贏
周顯：「淨身出戶」的疑惑
湯文亮：中國代工後便離不開中國
啟德維港1號獲批預售涉逾千伙 跑道區首新盤 最快下周上載樓書
VAU Residence今開價 擬推疫苗優惠
BSD上月破百宗 三辣稅涉14億半年新高
「新股女王」鍾絳虹1446萬購海怡3房戶作換樓
何超瓊：在港覓地難 港樓市疫下漸復蘇
桂洪近億沽聖佛蘭士街舊樓 46年升逾500倍
港人購大灣區保險 保額可達千萬元
灣區須知：醫療卡傍身 緊急治療毋須按金
田生區永華：辣稅礙重建 豁免可增供應
讚李兆基收舊樓有耐性「他比我更勤力」
IMF：港家庭負債率增速高 總體仍可控 籲規管非銀行按揭貸款 應更細緻監察償債能力
IMF評估港金融體系 銀行壓測下仍穩健
世銀上調全球GDP增長至5.6% 逾40年最佳
港視逾半獨立股東 否決向王維基「派股」
卓悅主席遭前股東入稟追債 涉7500萬
港航證重組 機師放「長期帶薪假」
預告奶粉銷量「斷崖式下跌」 飛鶴曾挫8.5% 指接種疫苗礙生育 集團急回購股份救亡
恒指6連跌 成交額見逾1個月低
眾安推代客抽新股 贏錢分成20%
舜宇手機鏡頭出貨量按月跌20%
橡膠手套製造商龍頭押後來港上市
中國5月PPI升9% 創海嘯後新高
上市商會：禁大股東選獨董「說不過去」 非所有行業均有女性入局 憂「為做而做」
調查：香港大灣區逾65%消費者樂用電子支付
長城資管副總裁涉違紀被查
彭博：內地煤價擬設限
薩爾瓦多列比特幣作法定貨幣 可投資換居留權 幣價輕微回升
美10年國債孳息低見1.472厘
韓散戶買入斗山重工 狙擊沽空基金
張兆聰：恒地或炒重組 新地試破阻力
李曉佳：SPAC殼股待遇大不同 或變角力場
技術取勝：綠葉製藥有望上試6元
陳啟宗再爆金句：發夢都要識講普通話
劉思明：能源股受捧 中廣核新能源跑贏
湯文亮：中國代工後便離不開中國
啟德維港1號獲批預售涉逾千伙 跑道區首新盤 最快下周上載樓書
VAU Residence今開價 擬推疫苗優惠
BSD上月破百宗 三辣稅涉14億半年新高
「新股女王」鍾絳虹1446萬購海怡3房戶作換樓
何超瓊：在港覓地難 港樓市疫下漸復蘇
桂洪近億沽聖佛蘭士街舊樓 46年升逾500倍
港人購大灣區保險 保額可達千萬元
灣區須知：醫療卡傍身 緊急治療毋須按金
田生區永華：辣稅礙重建 豁免可增供應
讚李兆基收舊樓有耐性「他比我更勤力」
prev
next