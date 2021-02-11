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李曉佳：SPAC殼股待遇大不同 或變角力場

【明報專訊】特殊目的收購公司（SPAC）熱潮快起快落，由去年開始在美國爆發，到3月份由港府開口，港交所（0388）與證監會合作研究引入香港。時至今天，熱潮幾乎已徹底退卻，甚至有說證監會不願放行。

香港最終能否引入SPAC自然說不準，但這邊廂，據說業界已曾向財庫局投訴，聲稱一旦引入SPAC，決不可對殼「大細超」，引入SPAC與否，說不定會成為一場角力。

業界晤許正宇 促一視同仁

筆者就聽聞，SPAC能否在港實行，未來一兩個月便有端倪。早前一班本地金融業界人士曾經與財庫局長許正宇見面，據說當中不乏坐了不少殼股的大老闆，席間其中一個話題就是談及如果引入SPAC，沒有理由繼續打壓賣殼。

「奶茶局長」有多認真去處理這次會面，只有他本人才曉得；但業界就肯定焦急，皆因現在生意「水深火熱」，有朋友告訴筆者，要供養一隻主板殼股，每年至少要「燒」數百萬元，當中有部分人更是擁有多隻殼股，但一來買家銳減，二來即使有買家，在監管機構嚴厲打壓下成本亦被推高，以近日賣殼的細價股加達（1620）為例，控股權僅以2.05億元易手，殼價較高峰期8億元大幅插水。

港股過去兩年亦出現不少賣殼怪事，例如有殼股賣予中資後，這個中資股東卻突然在內地遭到調查無法出境，結果原來的港資股東賤價買回大賺一筆；更多的是控股權已經易手，但錢卻未能「收齊」，皆因賣殼始終並非光明正大，不少殼股交易涉及「枱底數」，因此爆發更多糾紛。就連老牌百貨股先施（0244），近期賣盤到最後階段也突然爆發糾紛。

改善殼股制度變身「港版SPAC」

要說「殼股之死」，死因實在很多，內地資金嚴重萎縮當然是最大因素，監管機構的大力打壓亦是另一大問題。以筆者個人意見，殼股雖說並非名正言順，但畢竟也是因應香港的金融市場規則演變而來，一向活在灰色地帶；然而香港今天的金融監管思維，對於問題，大多是選擇堵截而非改良疏導，倘若當日港交所和證監會選擇改善制度，包裝成一個「港版SPAC」，今日就毋須因為引入SPAC陷入自相矛盾。

[李曉佳 財經澡堂]

相關字詞﹕港交所 證監會 殼股 許正宇

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