美10年國債孳息低見1.472厘

Oanda高級市場分析師Edward Moya指出，自4月中以來，美國股市基本處於橫行格局，投資者都在觀望通脹壓力有多大，以及其對聯儲局政策的影響。散戶集中炒作新一代「網紅股」 Clover Health（CLOV），其股價繼周二升86%後，昨早段最多升三成，午夜前回吐。

美國能源信息署（EIA）昨公布，在截至6月4日當周，美國原油庫存減少520萬桶，減幅較分析師預期大。此外，隨着歐洲加快疫苗接種進度，並取消旅行限制，對原油需求有提振作用。

美油庫存減幅超預期 油價升

ANZ Research指出，歐洲部分城市的交通擠塞程度，已達到疫情爆發以來最高的水平，反映原油需求正在增長。與此同時，伊朗原油重投市場的機會減少。美國國務卿布林肯表示，即使美國與伊朗均願意重新加入核協議，美方也不會放寬對伊朗的制裁。這些消息對國際油價帶來支持。紐約期油昨午夜前維持在每桶70美元以上，其周二也收報在70美元之上，是2018年10月以來首次。布蘭特期油昨晚高見每桶72.87美元。

（綜合報道）

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