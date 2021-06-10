薩爾瓦多列比特幣作法定貨幣 可投資換居留權 幣價輕微回升

【明報專訊】近期多國政府加強對加密貨幣交易的規管，導致比特幣等加密貨幣價格顯著回落，但中美洲國家薩爾瓦多（El Salvador）卻反而將國家經濟押注於比特幣。該國總統布克爾（Nayib Bukele）昨向國會提交《比特幣法》進行表決，法案最終以「絕對多數」的優勢通過，使薩爾瓦多成為全球首個以比特幣作為法定貨幣的國家。受此消息刺激，比特幣價格由周二的3.1萬美元低位，升至昨晚的3.4萬美元水平。布克爾甚至以給予加密貨幣企業家即時永久居留權作招徠，吸引資金到當地投資。投資者向該國投資3枚比特幣，將可獲公民身分。
布克爾列舉以比特幣投資薩爾瓦多的好處，例如當地沒有房產稅，而以比特幣進行交易，毋須繳納資本利得稅。該國自2001年一直以美元作為法定貨幣，但隨着聯儲局在疫情期間大規模「放水」，令美元偏軟，在環球通脹壓力下，薩爾瓦多的購買力被大大削弱。布克爾建議，為減輕外國央行帶來的負面影響，有必要授權供應量不受任何央行控制的數碼貨幣。南美國家巴拉圭的國會議員Carlos Rejala亦計劃提交法案，為加密貨幣「挖礦」、加密貨幣交易等創造有利條件。
央行行長：美元仍是官方貨幣
薩爾瓦多的《比特幣法》指出，立法目的是使比特幣成為不受限制的法定貨幣，使個人與機構不受限制地進行交易。政府將透過必要的培訓，使國民有能力進行比特幣交易，標示國民亦可用比特幣交稅。
根據法案，比特幣的美元匯率，將由市場自由決定。不過比特幣以價格波動而聞名，令一些分析師認為它不適合成為有效的貨幣。該國將成立一個價值1.5億美元的比特幣信託基金，助商戶抵禦比特幣的波動。薩爾瓦多央行行長Douglas Rodriguez稱，比特幣已在當地流通，毋須擔心，而且當局並非以比特幣取代美元。美元仍是薩爾瓦多的官方貨幣。
設1.5億美元信託 助商戶抵禦幣價波動
布克爾指出，以比特幣作為法定貨幣，是「使國家為未來而設計」，若全球1% 的比特幣轉移到薩爾瓦多，將相當於該國每年經濟產出的四分之一。目前比特幣總市值為6540億美元左右。
人口約650萬的薩爾瓦多，相當依賴國民赴美賺取外匯。目前美國約有220萬人來自薩爾瓦多，這些移民每年從美國向祖家匯款60億美元，相當於薩爾瓦多GDP兩成。根據薩爾瓦多政府的數據，該國約70%的國民無法獲得傳統的金融服務。若薩爾瓦多人從美國匯款回家，大多要通過中間商，而中間商的佣金可高達20%。布克爾表示，透過使用加密貨幣，人們可透過智能手機轉帳給親友，大大提高金融服務的覆蓋率，而超過100萬低收入家庭所收到的匯款，可增加數十億美元。
該國政府已跟數碼錢包公司Strike建立合作伙伴關係，後者將為該國提供比特幣金融設施。比特幣在4月創6.48萬美元的歷史高位後，至今累計跌逾四成。不過Oanda、Evercore ISI等分析指出，比特幣價格仍可能進一步下探至2萬美元水平。