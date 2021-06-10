上市商會：禁大股東選獨董「說不過去」 非所有行業均有女性入局 憂「為做而做」

明報記者 陳偉燊

黃明偉指出：「香港已行一股一票的機制多年，若硬將遴選獨董過程中，摒除大股東參與，在香港的情况說不過去」。投資者關係協會主席陳綺華更稱，英美兩國有案例容許大股東在投票選舉獨董，容許以加權平均的機制，計算出席投票的大股東的投票票數。她認為，大股東在公司既有付出，若不容許投票選舉獨董，做法並不合理。

指建議缺乏內涵支持實際情况

對於聯交所提議引入女性成員入董事局，並給予上市公司3年過渡期方面，黃明偉認為，當局宜注意並非所有行業均容易找到適當的女士人選入局，若要硬套指標，恐「為做而做」。他亦注意到，有上市企業曾經聘用首席獨董與投資者溝通，最終卻因為有人不熟悉公司的運作情况，要將投資者提問轉交公司管理層回應。因此他認為，有時建議或以為令事情變好，卻缺乏內涵支持實際情况。

出席同一場合的的晶苑國際（2232）首席財務官李偉君補充，以他任職的公司為例，機構投資者只會花10分鐘詢問公司方向，卻花50分鐘詢問具體運作及對財務狀况的量化影響，很多時要由執董、行政總裁或首席財務官應付提問。因此，與其要委聘首席獨董，倒不如提高獨董的專業性更好。

陳綺華更對委聘首席獨董與投資者溝通的做法有保留，原因是獨董本身非參與公司日常管理，卻要承擔更多責任，對公司未必是好事。

獨立非執行董事協會企業管治委員會主席羅卓堅認為，獨董其實可讓上市公司付出相對便宜的價錢，取得專業意見。他說：「若要令管治更好，不用限制任職年期，亦不用硬性規範要更多女性加入董事會，反而應該注重多元性、能力及經驗」。同時他認為應讓高級的投資者關係人員參與董事會會議，讓他們有一手資料做好與投資者的溝通。