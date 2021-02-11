經濟

中國5月PPI升9% 創海嘯後新高

【明報專訊】國家統計局昨日公布，5月份全國居民消費價格指數（CPI）按年升1.3%，升幅較4月擴大0.4個百分點，創去年9月以來最高水平，但低於預期的1.6%。反映上游通脹的工業生產者出廠價格指數（PPI）則按年飈9%，大幅高於4月的6.8%，也高過市場預期的8.5%，創2008年9月以來最高水平。

CPI升1.3％遜預期

PPI創海嘯後新高，除了與去年同期為按年跌3.7%的較低基數水平有關外，國際大宗商品價格上升也不無關係。國盛證券認為，PPI反映海外大宗商品價格給內地帶來的輸入性通脹壓力，這體現在原油、進口鐵礦石和國際有色金屬等大宗原材料價格上行帶動國內大宗原材料價格上行。

分析：PPI已見頂

但展望未來，PPI可能已達全年高位。廣發證券指出，原油價格雖按月還在繼續上行，但4月已形成高位；銅價5月初以來高位震盪，6月首周低於5月；動力煤價格目前沒有超出5月上旬；螺紋鋼價格5月中旬後回落幅度較大，因此PPI的高位很大可能在5月已出現。

至於PPI的走高會否帶來CPI之後的上升壓力，摩根大通中國高級經濟學家吳向紅預料，PPI將在本季度達到高峰並在下半年放緩。儘管總體PPI顯著上升，但消費品PPI上升幅度不大，反映PPI對通脹的影響有限。

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