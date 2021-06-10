舜宇手機鏡頭出貨量按月跌20%

期內，集團車載鏡頭出貨量661.4萬件，按年升1.59倍，按月亦升8%，主要因為公司車載鏡頭市場份額的上升，以及去年同期受海外疫情影響，形成的低基數效應。光電產品方面，手機攝像模組出貨量為5538.5萬件，按年增16%，但由於受海外疫情及內地智能手機市場需求放緩的影響，出貨量按月跌12.7%。其他光電產品出貨量427.7萬件，按年升78.2%，按月跌12.2%。光學儀器方面，顯微儀器出貨量為2337.7萬件，按年升61.7%，按月升9.1%。

丘鈦指紋識別產品銷量按月跌24%

另外，丘鈦科技（1478）昨晚亦公布5月份主營產品的銷量，其中攝像頭模組銷量為3827萬件，按月少10.6%，按年升12.1%。而指紋識別模組銷量為757萬件，按年跌6.1%，按月少23.7%。集團解釋，主要由於客戶項目周期因素，以及個別地區新冠病毒疫情出現反覆影響所致。