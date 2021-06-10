眾安推代客抽新股 贏錢分成20%

3萬元入場 客戶不得揀股

據ZA網頁介紹，此服務專注新股投資，上市後短期內會賣出套現，再瞄準下一個新股機會，是由安安提供的全權委託帳戶服務，由安安管理客戶帳戶和投資新股。即是客戶不可選抽哪隻新股、何時沽出。據了解，服務無「保證回報」。

新股易的投資金額固定為3萬元，客戶需從ZA One現金帳戶轉帳至新股易帳戶，服務開始起計3個月內不可提出退出指示，即至少3個月後才可提取款項。

IPO經紀費用 不成功不收費

至於服務收費，主要有4項，一是管理費，除了首1000名用戶可永久豁免，之後加入的用戶可享首月免管理費，其後支付每月8.8元；二是表現費，即淨利潤的20%作為投資回報費用；三是所有與交易相關的費用，例如券商交易佣金、印花稅等；四是IPO經紀費用，對每個成功的IPO申請，從客戶帳戶中扣除IPO總值的1%，不成功的申請則不會收取該費用。此外，不收取抽新股手續費。

由於起始投資金額固定為3萬元，意味除非客戶賺錢至結餘有逾3萬元，否則與入場費逾3萬元的新股「無緣」。每個帳戶由專家獨立操作，不同帳戶所投資的新股可有不同。若因收費、蝕錢至結餘少於3萬元，客戶毋須存入差額資金。