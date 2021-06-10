恒指6連跌 成交額見逾1個月低

截至昨晚11時，恒指夜期報28,655點，低水88點。

北水終止淨流出

藍籌股當中31隻報升，22隻跌，5隻無升跌。蒙牛（2319）升4.88%，收報46.25元，是升幅最大的藍籌，另信義光能（0968）升3.5%。阿里健康（0241）跌2.48%，收報18.08元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌1.28%，收報293.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低28點。

北水南下合計淨流入10.71億元，終止連續3日流出。南水北上合計淨流入28.14億元人民幣，連續第2日流入。

花旗私人銀行亞洲投資策略部門主管彭程表示，科技板塊、醫療保健、新能源、內需會是未來股票市場「勢不可擋的趨勢」。

對於旅遊、航空等不能居家工作的行業，彭認為，疫情過後，這些行業的營運表現有望迎來強勁反彈，建議客戶可趁低吸納相關行業的優質公司。