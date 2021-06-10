經濟

預告奶粉銷量「斷崖式下跌」 飛鶴曾挫8.5% 指接種疫苗礙生育 集團急回購股份救亡

【明報專訊】據內媒報道，中國飛鶴（6186）董事長冷友斌周二（8日）晚上在亞布力中國企業家論壇發言指，受接種新冠疫苗影響，很多計劃生育的夫婦在6個月內不能懷孕，預計未來1至2年奶粉銷量將出現「斷崖式下跌」，言論拖累集團昨日股價大跌。中午時分多間內媒撤回報道，改為報道飛鶴提高了中國消費者對國產奶粉的信心。至於本報就事件向集團查詢，至截稿前未有回應。

明報記者 蕭嘉聰

飛鶴股價昨早段應聲急跌至1個月新低，插8.5%至18.84元，中午休市期間，集團即宣布不超過2億美元的回購計劃「救亡」，不過收市仍跌6.6%，報19.24元，成交29.5億元，當中港股通更錄得淨流出1.56億元。乳業股亦要跟跌，現代牧業（1117）昨收市跌4.8%至1.78元，飛鶴為大股東的原生態牧業（1431）跌3.3%；澳優（1717）亦跌3.8%，蒙牛（2319）就反升4.9%至46.25元。

內媒紛改口 删疫苗影響報道

事件緣於冷友斌在論壇提到，接種疫苗令準父母半年內不能懷孕，間接影響奶粉銷量未來一兩年將出現斷崖式下跌，嚴重影響生產嬰兒配方奶的企業，飛鶴大量投入及研發產品生命周期，現在將擴展至嬰兒奶粉、兒童奶粉、孕產婦奶粉、成人奶粉等。

消息拖累飛鶴股價大跌後，內媒昨午齊齊更改報道，冷友斌的言論由「斷崖式下跌」轉為飛鶴以爆發式增長，成為國產奶粉集體增長的代表。雖然國產奶粉發展面對困難，但基於中國消費者的認同感及喜愛國貨，為國產奶粉帶來機遇，飛鶴近年高速發展更進一步提升中國消費者的信心，再無半句提及疫苗影響。

斥15.6億回購 重申對經營目標有信心

此外，飛鶴昨午又公布回購計劃，擬動用購回授權，以不超過2億美元（約15.6億港元）在公開市場回購股份，相關資金來自可動用現金儲備及自由現金流量。

集團又指，管理團隊對早前披露的2023年中期經營目標以及2028年長期經營目標充滿信心，回購計劃反映集團市場領導地位，合乎集團及股東利益。

飛鶴早前公布去年業績時提到，2023年銷售目標為350億元人民幣，較去年全年收入185.9億元人民幣有近九成增幅；並會在2024年至2028年期間，實現銷售額複合年增長率15%的目標。

相關字詞﹕嬰兒奶粉 乳業股 國產奶粉 冷友斌 中國飛鶴 新冠疫苗

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