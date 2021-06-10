港航證重組 機師放「長期帶薪假」

半年假期獲發1個月薪金

周一（7日）市傳港航會裁減現有人手的一半，即約1000人。其後港航亦回覆，證實會進行架構重組，惟未提及裁員的詳情和涉及的人數。

港航表示，現時最迫切是將公司組織變得更精簡和更具效率，以確保公司能夠在充滿挑戰的未來，能可持續運作。港航又表示，重組後員工人數過剩的情况，將會以自願帶薪假計劃和裁員等處理。

港航稱，現時的旅遊需求在可見的將來仍然低迷，將現役機隊數目維持約8架空中巴士A330飛機，以應付有限度的客運服務和支持腹艙貨運業務。而空中巴士A320機隊會於下月起停飛一年，相關機師會參與「帶薪假計劃」，半年可獲發一個月固定薪金，9個月則可獲發兩個月固定薪金。

港航稱，東薈城辦公室的所有員工將於8月遷往香港航空訓練大樓工作，以進一步節省成本。港航指公司曾申請政府多個紓困計劃，但對業務僅提供輕微的援助，又指會持續密切監察疫情，並相應地調整業務規模。