經濟

港視逾半獨立股東 否決向王維基「派股」

【明報專訊】HKTVmall 母企香港電視（1137）於4月公布採納股份獎勵計劃，其中主要股東、副主席兼行政總裁王維基若要取得全數獎勵股份，港視股價5年後需上升兩倍。王維基昨於股東大會上，重申安排並非「賭」，而是基於假設本港業務未來5年全年訂單總商品交易額（GMV）能達到120億至150億元，加上主攻海外業務的Shoalter未來3至5年收益預料將會是香港業務的數倍，相信將為投資者帶來「光明前景」。

未向股東分紅 為公司保留資金

不過，股份變動計劃昨日最終遭逾半數獨立股東投票否決。據港視公告，議案遭約50.9%投票股東反對。

王維基表示，今次派股非自己獨享，而過往幾年他及主席張子建均「無逗人工」，想為公司節省開支。

他指出，現時公司多達數百個員工擁有購股權，說話時更指向身旁及台下的管理層，指「坐喺度嘅有，企喺度嘅都有」，甚至外頭的車隊員工「日日執貨執到十點幾十一點都有，佢哋好開心，因為知道會有回報」。

他續稱，未有向股東分紅是希望為公司保留資金，但小股東若在過往18個月買入股份，應該都「難掩口罩下嘅笑容」，回報亦「好過iBond」。

王維基解釋，對海外業務的信心源於目前港視的技術及知識是「世界少有」，在世界上有能力做網上商場、網上業主角色的企業「一隻手數得晒，甚至得兩三個，我哋係其中一個」，公司屬於「少有做網購5年就賺錢嘅營運商」，所以目前正與不少來自不同國家的營運商商討，形容現時海外業務「好忙，好多唔同機會」，將為集團發展帶來巨大推動力。

但被問到會否近期有海外業務落地，王維基表示暫不能透露，在適當時間會將好消息對外公布。

努力發展「HKTV極速送」

王維基又強調，港視發展一直都「小心翼翼」，如非常努力發展1小時送貨服務「HKTV極速送」等，希望「確保今年都可以佔一個好重要的席位」，亦表明未來18個月會加大此類業務投資。

相關字詞﹕網購 王維基 港視

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