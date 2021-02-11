經濟

世銀上調全球GDP增長至5.6% 逾40年最佳

【明報專訊】世界銀行發布最新一期「全球經濟展望」，將今年全球經濟增長由1月份的4.1%上調至5.6%，為逾40年來最佳的增幅，但同時指出，全球在後疫情時代復蘇步伐不均衡，發展中國家仍在與疫情持續奮戰，經濟增長主要依賴少數國家支撐。

指經濟增長依賴少數國家支撐

世銀指出，雖然全球經濟出現復蘇，但到今年年底，全球產出仍比疫情前預測的低約2%，約三分之二新興市場與發展中經濟體的人均收入損失在2022年前仍難恢復。世界銀行行長馬爾帕斯（David Malpass）表示，雖然出現令人歡欣的全球復蘇迹象，疫情仍持續為發展中國家人民帶來貧困與不平等，需要全球協助分配疫苗、減債，才可消除疫情對經濟衝擊。

料中國今年經濟增長達8.5%

主要經濟體方面，報告預計中國今年經濟增長將達到8.5%，主要是壓抑的需求獲得釋放。美國今年經濟增長將達6.8%，反映大規模財政支持與放寬防疫限制措施影響。歐元區今年預期為4.2%、日本為2.9%。東亞與太平洋地區經濟增長預期則為7.7%。

馬爾帕斯表示，全球協調努力，對加速疫苗分配與減債至關重要，特別是對低收入國家。隨着疫情危機逐漸散去，政府須着手解決後疫情時期的長久性影響，採取措施，促進綠色能源與包容性增長，並維持整體經濟穩定。

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