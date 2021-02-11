IMF評估港金融體系 銀行壓測下仍穩健

聯匯制度仍是支持香港金融穩定基石

IMF表示，評估計劃進行了一系列壓力測試，結果顯示香港金融體系可以抵禦極端的宏觀金融衝擊，而且銀行體系在流動性壓力測試下仍能保持穩健，不過，IMF認為，本港的境外銀行分行、投資基金、家庭及非金融類企業界別方面可能存在風險。

IMF指出，本港穩健的宏觀經濟及審慎政策，多年來提供重要緩衝，以應對當前的經濟放緩和未來的衝擊。銀行體系資本維持充裕，並持續錄得盈利，不履行貸款比率亦持續處於低水平。在龐大外匯儲備支持下，聯繫匯率制度仍然是支持金融穩定的基石，當局應繼續維護法治，加強高質量的監管框架，以鞏固金融行業的的競爭基礎。

對於IMF針對香港銀行對內地房地產發展商的風險承擔，應繼續確保銀行採用的內部評級模型具備足夠前瞻性，準確計算所需資本金的建議，金管局表示，一直對銀行採用內部評級模型有嚴謹要求，當局會參考基金組織的建議，持續審慎監察這些模型的表現，確保它們能充分反映相關銀行的風險狀况。