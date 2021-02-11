IMF評估港金融體系 銀行壓測下仍穩健

【明報專訊】國際貨幣基金組織（IMF）在香港的金融體系穩定評估，指出本港的主要宏觀金融風險因素，包括與中國內地的廣泛聯繫、高地產估值，以及中美緊張關係升溫下，環球市場波動和本地風險情緒變動。IMF建議，本港應加強監察同時設有境外銀行分行和本地機構的銀行集團，密切監察銀行集團的流動性風險，另外亦應確保銀行採用具足夠前瞻性的內部風險模型以監察中國內地貸款。
聯匯制度仍是支持香港金融穩定基石
IMF表示，評估計劃進行了一系列壓力測試，結果顯示香港金融體系可以抵禦極端的宏觀金融衝擊，而且銀行體系在流動性壓力測試下仍能保持穩健，不過，IMF認為，本港的境外銀行分行、投資基金、家庭及非金融類企業界別方面可能存在風險。
IMF指出，本港穩健的宏觀經濟及審慎政策，多年來提供重要緩衝，以應對當前的經濟放緩和未來的衝擊。銀行體系資本維持充裕，並持續錄得盈利，不履行貸款比率亦持續處於低水平。在龐大外匯儲備支持下，聯繫匯率制度仍然是支持金融穩定的基石，當局應繼續維護法治，加強高質量的監管框架，以鞏固金融行業的的競爭基礎。
對於IMF針對香港銀行對內地房地產發展商的風險承擔，應繼續確保銀行採用的內部評級模型具備足夠前瞻性，準確計算所需資本金的建議，金管局表示，一直對銀行採用內部評級模型有嚴謹要求，當局會參考基金組織的建議，持續審慎監察這些模型的表現，確保它們能充分反映相關銀行的風險狀况。