經濟

IMF：港家庭負債率增速高 總體仍可控 籲規管非銀行按揭貸款 應更細緻監察償債能力

【明報專訊】香港樓價居高不下，家庭負債佔收入比率持續攀升，國際貨幣基金組織（IMF）昨日公布香港金融體系穩定評估報告，指出本港家庭負債雖然總體仍處於可控範圍內，不過一旦遇上嚴重壓力，中低收入家庭債務與收入比例（DSR）會明顯上升，大部分家庭或面臨債務困境。IMF建議，金管局可更細緻地監察家庭的償債能力、加強數據收集，以及將非銀行類按揭貸款納入監管框架。

明報記者 歐陽偉昉

截至去年底，包括住宅按揭、信用卡債務和其他投資相關的本港家庭負債，佔本地生產總值（GDP）比率為90.2%（見圖1），創歷來新高。IMF指出，相關比率由2007年開始自51%穩定上升，目前已較發達經濟體平均72%為高，增長速度亦為發達經濟體之中最高。若包括家庭的非銀行貸款，例如發展商按揭貸款或其他消費金融機構的貸款等，比率更可能較現有高出3至5個百分點。

港人儲蓄率高 降槓桿率上升風險

報告提及，金管局採取宏觀審慎政策，令家庭按揭信貸質素維持穩健，截至去年底新做抵押的平均貸款比率及按揭供款與收入比率，分別錄57%和37%的低水平。IMF亦提及，香港居民儲蓄率高，又擁有龐大資產，可降低家庭槓桿率上升風險。

不過，IMF指出，本港財富分配偏向於高收入家庭，中低收入家庭的債務與收入比例已經很高，若出現嚴重壓力，例如加息3厘同時收入急跌，償債比率會顯著增加。本港收入最低的10%家庭，截至去年底的債務與收入比例約為四成，IMF估計一旦利率上調3厘，同時收入下降24%，比率將顯著上升至約七成（見圖2）。

IMF認為，金管局有必要在分類以仔細監測家庭債務償還能力，當局近期亦已開始執行。金管局回應表示，報告就進一步提升穩健的金融體系提出了建議，當局正向銀行收集更細緻的數據，範圍涵蓋按揭貸款資料，項目能讓當局從所得數據中劃分細項並作深入分析，有助進行相關的金融監察工作。

銀行界：港按揭貸款仍穩健

星展銀行經濟師謝家曦認為，本港銀行按揭貸款仍相當穩健。受新冠疫情影響，去年GDP按年下跌6.1%，而失業率今年初曾升至7.2%，但本港負資產宗數和拖欠比率沒有明顯上升。他指出，有能力買樓的高收入人士，如金融業從業員未必受去年的失業潮影響，相對低收入人士未必有能力買樓，即使出現負債問題，也未必影響按揭質素。

謝家曦又認為，美國聯儲局上一輪自2015年逐步累計加息至2.5厘，本港最優惠利率只曾上調0.125厘，低於本港按揭壓力測試的額外加息3厘要求，增加供樓人士的利息負擔亦有限。

相關字詞﹕金融體系穩定評估 國際貨幣基金組織 金管局 按揭

上 / 下一篇新聞

IMF評估港金融體系 銀行壓測下仍穩健
IMF評估港金融體系 銀行壓測下仍穩健
世銀上調全球GDP增長至5.6% 逾40年最佳
世銀上調全球GDP增長至5.6% 逾40年最佳
港視逾半獨立股東 否決向王維基「派股」
港視逾半獨立股東 否決向王維基「派股」
卓悅主席遭前股東入稟追債 涉7500萬
卓悅主席遭前股東入稟追債 涉7500萬
港航證重組 機師放「長期帶薪假」
港航證重組 機師放「長期帶薪假」
預告奶粉銷量「斷崖式下跌」 飛鶴曾挫8.5% 指接種疫苗礙生育 集團急回購股份救亡
預告奶粉銷量「斷崖式下跌」 飛鶴曾挫8.5% 指接種疫苗礙生育 集團急回購股份救亡
恒指6連跌 成交額見逾1個月低
恒指6連跌 成交額見逾1個月低
眾安推代客抽新股 贏錢分成20%
眾安推代客抽新股 贏錢分成20%
舜宇手機鏡頭出貨量按月跌20%
舜宇手機鏡頭出貨量按月跌20%
橡膠手套製造商龍頭押後來港上市
橡膠手套製造商龍頭押後來港上市
中國5月PPI升9% 創海嘯後新高
中國5月PPI升9% 創海嘯後新高
上市商會：禁大股東選獨董「說不過去」 非所有行業均有女性入局 憂「為做而做」
上市商會：禁大股東選獨董「說不過去」 非所有行業均有女性入局 憂「為做而做」
調查：香港大灣區逾65%消費者樂用電子支付
調查：香港大灣區逾65%消費者樂用電子支付
長城資管副總裁涉違紀被查
長城資管副總裁涉違紀被查
彭博：內地煤價擬設限
彭博：內地煤價擬設限
薩爾瓦多列比特幣作法定貨幣 可投資換居留權 幣價輕微回升
薩爾瓦多列比特幣作法定貨幣 可投資換居留權 幣價輕微回升
美10年國債孳息低見1.472厘
美10年國債孳息低見1.472厘
韓散戶買入斗山重工 狙擊沽空基金
韓散戶買入斗山重工 狙擊沽空基金
張兆聰：恒地或炒重組 新地試破阻力
張兆聰：恒地或炒重組 新地試破阻力
李曉佳：SPAC殼股待遇大不同 或變角力場
李曉佳：SPAC殼股待遇大不同 或變角力場
技術取勝：綠葉製藥有望上試6元
技術取勝：綠葉製藥有望上試6元
陳啟宗再爆金句：發夢都要識講普通話
陳啟宗再爆金句：發夢都要識講普通話
劉思明：能源股受捧 中廣核新能源跑贏
劉思明：能源股受捧 中廣核新能源跑贏
周顯：「淨身出戶」的疑惑
周顯：「淨身出戶」的疑惑
湯文亮：中國代工後便離不開中國
湯文亮：中國代工後便離不開中國
啟德維港1號獲批預售涉逾千伙 跑道區首新盤 最快下周上載樓書
啟德維港1號獲批預售涉逾千伙 跑道區首新盤 最快下周上載樓書
VAU Residence今開價 擬推疫苗優惠
VAU Residence今開價 擬推疫苗優惠
BSD上月破百宗 三辣稅涉14億半年新高
BSD上月破百宗 三辣稅涉14億半年新高
「新股女王」鍾絳虹1446萬購海怡3房戶作換樓
「新股女王」鍾絳虹1446萬購海怡3房戶作換樓
何超瓊：在港覓地難 港樓市疫下漸復蘇
何超瓊：在港覓地難 港樓市疫下漸復蘇
桂洪近億沽聖佛蘭士街舊樓 46年升逾500倍
桂洪近億沽聖佛蘭士街舊樓 46年升逾500倍
港人購大灣區保險 保額可達千萬元
港人購大灣區保險 保額可達千萬元
灣區須知：醫療卡傍身 緊急治療毋須按金
灣區須知：醫療卡傍身 緊急治療毋須按金
田生區永華：辣稅礙重建 豁免可增供應
田生區永華：辣稅礙重建 豁免可增供應
讚李兆基收舊樓有耐性「他比我更勤力」
讚李兆基收舊樓有耐性「他比我更勤力」