IMF：港家庭負債率增速高 總體仍可控 籲規管非銀行按揭貸款 應更細緻監察償債能力

明報記者 歐陽偉昉

截至去年底，包括住宅按揭、信用卡債務和其他投資相關的本港家庭負債，佔本地生產總值（GDP）比率為90.2%（見圖1），創歷來新高。IMF指出，相關比率由2007年開始自51%穩定上升，目前已較發達經濟體平均72%為高，增長速度亦為發達經濟體之中最高。若包括家庭的非銀行貸款，例如發展商按揭貸款或其他消費金融機構的貸款等，比率更可能較現有高出3至5個百分點。

港人儲蓄率高 降槓桿率上升風險

報告提及，金管局採取宏觀審慎政策，令家庭按揭信貸質素維持穩健，截至去年底新做抵押的平均貸款比率及按揭供款與收入比率，分別錄57%和37%的低水平。IMF亦提及，香港居民儲蓄率高，又擁有龐大資產，可降低家庭槓桿率上升風險。

不過，IMF指出，本港財富分配偏向於高收入家庭，中低收入家庭的債務與收入比例已經很高，若出現嚴重壓力，例如加息3厘同時收入急跌，償債比率會顯著增加。本港收入最低的10%家庭，截至去年底的債務與收入比例約為四成，IMF估計一旦利率上調3厘，同時收入下降24%，比率將顯著上升至約七成（見圖2）。

IMF認為，金管局有必要在分類以仔細監測家庭債務償還能力，當局近期亦已開始執行。金管局回應表示，報告就進一步提升穩健的金融體系提出了建議，當局正向銀行收集更細緻的數據，範圍涵蓋按揭貸款資料，項目能讓當局從所得數據中劃分細項並作深入分析，有助進行相關的金融監察工作。

銀行界：港按揭貸款仍穩健

星展銀行經濟師謝家曦認為，本港銀行按揭貸款仍相當穩健。受新冠疫情影響，去年GDP按年下跌6.1%，而失業率今年初曾升至7.2%，但本港負資產宗數和拖欠比率沒有明顯上升。他指出，有能力買樓的高收入人士，如金融業從業員未必受去年的失業潮影響，相對低收入人士未必有能力買樓，即使出現負債問題，也未必影響按揭質素。

謝家曦又認為，美國聯儲局上一輪自2015年逐步累計加息至2.5厘，本港最優惠利率只曾上調0.125厘，低於本港按揭壓力測試的額外加息3厘要求，增加供樓人士的利息負擔亦有限。