流浪會長5400萬沽羅便臣道31號單位 13年料賺三成

事實上，莫耀強一向鍾情羅便臣道31號，除在2008年連購屋苑3伙外，去年亦以7680萬元購入屋苑另一實用1986方呎高層A室，實呎3.86萬元。

牽晴間兩房呎售逾1.41萬

大眾樓盤方面， 粉嶺牽晴間6月迄今暫錄約3宗成交，中原分行經理林俊強指，屋苑新錄11座低層實用388方呎H室易手，屬兩房戶，以550萬元售出、實呎14,175元；原業主2017年439萬元購入，帳面獲利111萬元或25%。

YOHO Town兩房750萬 同類新高

元朗本月暫錄約47宗二手成交，中原副區域營業經理王勤學表示，YOHO Town新錄第7座極高層H室易手，實用422方呎兩房戶，以750萬元易手、實呎17,773元，屬同類新高價；原業主2011年5月以300萬元買入，帳面賺450萬元或1.5倍。可留意的是，YOHO Town第8座中層同型H室， 今年4月以715萬元易手、實呎16,943元，即新紀錄再推高35萬元或約5%。