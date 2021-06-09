流浪會長5400萬沽羅便臣道31號單位 13年料賺三成

【明報專訊】二手交投暢旺，據土地註冊處資料顯示，本港足球隊標準流浪會長莫耀強及其妻子，以公司名義持有的西半山羅便臣道31號高層實用1749方呎B室，上月以5400萬元售出、實呎3.08萬元；莫耀強於2008年以4578.5萬元購入上述單位連兩車位，若以近月屋苑車位成交價約270萬元作參考，扣除車位價值後，料莫耀強帳面獲利約逾1360萬元，賺幅近三成。
事實上，莫耀強一向鍾情羅便臣道31號，除在2008年連購屋苑3伙外，去年亦以7680萬元購入屋苑另一實用1986方呎高層A室，實呎3.86萬元。
牽晴間兩房呎售逾1.41萬
大眾樓盤方面， 粉嶺牽晴間6月迄今暫錄約3宗成交，中原分行經理林俊強指，屋苑新錄11座低層實用388方呎H室易手，屬兩房戶，以550萬元售出、實呎14,175元；原業主2017年439萬元購入，帳面獲利111萬元或25%。
YOHO Town兩房750萬 同類新高
元朗本月暫錄約47宗二手成交，中原副區域營業經理王勤學表示，YOHO Town新錄第7座極高層H室易手，實用422方呎兩房戶，以750萬元易手、實呎17,773元，屬同類新高價；原業主2011年5月以300萬元買入，帳面賺450萬元或1.5倍。可留意的是，YOHO Town第8座中層同型H室， 今年4月以715萬元易手、實呎16,943元，即新紀錄再推高35萬元或約5%。