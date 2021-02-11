ST. GEORGE'S MANSIONS天台特色戶2.6億沽

成交價料創今年九龍一手分層新高

上述單位可飽盡覽加多利山山景、及洋房群景觀；而項目去年推出迄今累售8伙，當中3伙為特色戶，套現近12億元。

另外，萬科香港旗下提供165伙的何文田自由道VAU Residence，示範單位將於今日向傳媒開放，共設3個示範單位，戶型由開放式至2房，最快明日開放予公眾參觀。萬科香港執行董事周銘禧表示，VAU Residence最快明日開價，首批將不少於50伙，之後開始收票。同時，毗鄰由協成行發展的勝利道新盤芳菲，亦可望短期內上樓書。至於上周六首輪銷售、並悉數售罄331伙的新世界（0017）大圍站柏傲莊III，發展商上載銷售安排，日前發出的3號價單的全部338伙，周六(12日)作次輪發售，明日截票。

萬科VAU Residence明開價涉約50伙

另遠展（0035）元朗洪水橋珀爵，最新售出27號屋，實用2023方呎連339方呎花園，成交價2731.05萬元，實呎1.35萬元，買家獲1088天、即3年長成交期。珀爵今年至今累售7幢洋房，套現約1.9億元。

柏傲莊III周六次輪開賣338伙

英皇國際（0163）持有的筲箕灣仲齊大廈，獲土地審裁處批出強拍令，物業位於南安街67、69、69A及71號，現為1幢8層高物業、樓齡約57年。據土地審裁處判詞指出，有關物業未能符合現代安全標準，維修成本亦不符成本效益，故此獲批准強拍令，底價1.95億元，若以可重建樓面2.52萬方呎計，每方呎樓面價逾7700元。值得留意，英皇早已全數收購南安街73至77號舊樓，預計將連同上述地盤合併發展。