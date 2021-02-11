經濟

香港地產

ST. GEORGE'S MANSIONS天台特色戶2.6億沽

【明報專訊】多個新盤部署本月登場前，6月迄今整體新盤成交暫錄約540宗，當中不乏巨額豪宅成交。信置（0083）牽頭發展的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，最新售出2座23樓A室連天台特色戶，實用3695方呎連3301方呎天台、5房5套間隔，連3個車位一併售出，成交價2.6億元、實呎70,365元，成交價料創今年九龍一手分層住宅新高。

成交價料創今年九龍一手分層新高

上述單位可飽盡覽加多利山山景、及洋房群景觀；而項目去年推出迄今累售8伙，當中3伙為特色戶，套現近12億元。

另外，萬科香港旗下提供165伙的何文田自由道VAU Residence，示範單位將於今日向傳媒開放，共設3個示範單位，戶型由開放式至2房，最快明日開放予公眾參觀。萬科香港執行董事周銘禧表示，VAU Residence最快明日開價，首批將不少於50伙，之後開始收票。同時，毗鄰由協成行發展的勝利道新盤芳菲，亦可望短期內上樓書。至於上周六首輪銷售、並悉數售罄331伙的新世界（0017）大圍站柏傲莊III，發展商上載銷售安排，日前發出的3號價單的全部338伙，周六(12日)作次輪發售，明日截票。

萬科VAU Residence明開價涉約50伙

另遠展（0035）元朗洪水橋珀爵，最新售出27號屋，實用2023方呎連339方呎花園，成交價2731.05萬元，實呎1.35萬元，買家獲1088天、即3年長成交期。珀爵今年至今累售7幢洋房，套現約1.9億元。

柏傲莊III周六次輪開賣338伙

英皇國際（0163）持有的筲箕灣仲齊大廈，獲土地審裁處批出強拍令，物業位於南安街67、69、69A及71號，現為1幢8層高物業、樓齡約57年。據土地審裁處判詞指出，有關物業未能符合現代安全標準，維修成本亦不符成本效益，故此獲批准強拍令，底價1.95億元，若以可重建樓面2.52萬方呎計，每方呎樓面價逾7700元。值得留意，英皇早已全數收購南安街73至77號舊樓，預計將連同上述地盤合併發展。

上 / 下一篇新聞

港府研財匯局擴權 掌會計師發牌 最快下月交立法會審議 業界：會計師公會變聯誼會
港府研財匯局擴權 掌會計師發牌 最快下月交立法會審議 業界：會計師公會變聯誼會
財匯局主席：料沿用現有做法 會員毋須過分憂慮
財匯局主席：料沿用現有做法 會員毋須過分憂慮
財匯局聯交所簽諒解備忘錄 設通報機制
財匯局聯交所簽諒解備忘錄 設通報機制
國泰獲政府延78億貸款提取期限一年
國泰獲政府延78億貸款提取期限一年
北水連續3日淨流出 盈富沽空率飈
北水連續3日淨流出 盈富沽空率飈
時代天使認購人數遜預期
時代天使認購人數遜預期
5月新批按保貸款 326.86億新高
5月新批按保貸款 326.86億新高
金管局研數碼港元「e-HKD」 一年內有初步構想 學者︰配合國策
金管局研數碼港元「e-HKD」 一年內有初步構想 學者︰配合國策
第二階段CDI研究 今年底推試點項目
第二階段CDI研究 今年底推試點項目
渣打伙GS1 HK參與商業數據通 簡化貸款程序
渣打伙GS1 HK參與商業數據通 簡化貸款程序
傳債權銀行須做壓測 恒大：從未逾期還款
傳債權銀行須做壓測 恒大：從未逾期還款
蘋果Apple Car電池供應 與寧德時代比亞迪洽商
蘋果Apple Car電池供應 與寧德時代比亞迪洽商
5月中國新能源車銷售增長2.5倍
5月中國新能源車銷售增長2.5倍
太平洋酒吧發盈警
太平洋酒吧發盈警
馬景煊辭任先施主席
馬景煊辭任先施主席
周大福去年度純利倍增 今財年內地擬增至少700零售點
周大福去年度純利倍增 今財年內地擬增至少700零售點
阿里雲3年斥78億助20萬開發者初創企業
阿里雲3年斥78億助20萬開發者初創企業
歐化全年虧轉盈 恢復每股派0.63仙
歐化全年虧轉盈 恢復每股派0.63仙
Tesla重型貨車業務總裁離職 分析：核心高層出走屬「負面」
Tesla重型貨車業務總裁離職 分析：核心高層出走屬「負面」
科企個別業務盈利豐 OECD研針對徵稅
科企個別業務盈利豐 OECD研針對徵稅
白宮檢討供應鏈報告 全方位針對與中國競爭
白宮檢討供應鏈報告 全方位針對與中國競爭
張兆聰：失智症新藥獲批 留意綠葉製藥
張兆聰：失智症新藥獲批 留意綠葉製藥
植耀輝：啤酒股走勢 還看北水流向
植耀輝：啤酒股走勢 還看北水流向
技術取勝：東風料可上試8.4元水平
技術取勝：東風料可上試8.4元水平
Green Monday推新海鮮保護海洋
Green Monday推新海鮮保護海洋
劉思明：港股牛皮偏軟 中航科工現突破
劉思明：港股牛皮偏軟 中航科工現突破
周顯：窮人要發達 便要冒險
周顯：窮人要發達 便要冒險
湯文亮：令小童接種疫苗需花心思
湯文亮：令小童接種疫苗需花心思
半島酒店名表店月租最多減七成 新月租18.5萬 或營業額15%作分成租金
半島酒店名表店月租最多減七成 新月租18.5萬 或營業額15%作分成租金
鄧成波家族3周沽14物業 套現15億
鄧成波家族3周沽14物業 套現15億
MegaBox個別租戶加租約一成
MegaBox個別租戶加租約一成
流浪會長5400萬沽羅便臣道31號單位 13年料賺三成
流浪會長5400萬沽羅便臣道31號單位 13年料賺三成
利嘉閣強化「真盤源」推「假一賠千」獎
利嘉閣強化「真盤源」推「假一賠千」獎
瑞銀林鎮鴻：奢侈品牌「北移」 港中檔商場或受累
瑞銀林鎮鴻：奢侈品牌「北移」 港中檔商場或受累