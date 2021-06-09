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香港地產

鄧成波家族3周沽14物業 套現15億

【明報專訊】「舖王」鄧成波5月中離世後，其家族成員持續沽出家族手頭上物業，綜合市場消息，鄧氏家族在過去3周先後沽出14個物業，包括住宅、地皮及工商舖，估計合共套現逾15億元。

北角地舖逾1億沽 10年升值1.5倍

市場消息指出，鄧氏家族新沽出的商舖，為北角英皇道1065號地下C舖，面積3325方呎，連租約以1.05億元易手，呎價約3.16萬元；目前商舖由集友銀行租用，月租30萬元，租期至明年2月，意味買家可享租金回報3.4厘。

鄧成波等人是於2011年7月，以4200萬元購入物業，持貨近10年，帳面賺6300萬元或1.5倍。

另土地註冊處資料顯示，鄧成波及相關人士持有的觀塘開源道63號福昌大廈1樓全層工廈，建築面積約10640方呎，上月以6200萬元售出、呎價5827元，買家以TOP NICE DEVELOPMENT LIMITED作登記，公司董事包括伯恩光學創辦人楊建文及其妻子林惠英。

伯恩光學老闆6200萬購觀塘工廈全層

鄧成波等人是於2009年以3000萬元購入有關物業，持貨約12年，現帳面獲利3200萬元或約1.1倍。

綜合市場消息，「舖王」鄧成波上月中離世後，家族成員先後沽出多個物業，包括7個商舖、4項住宅及地皮、1個工廈物業、1個車場及1個商業項目，估計套現逾15億元，當中上周沽出的屯門藍地一幅露天倉用地的成交價最高，達2.28億元；鄧成波或有關人士於2016年以9200萬元購入，持貨近5年，帳面獲利1.36億元或近1.5倍。

另土地註冊處資料顯示，觀塘成業街7號寧晉中心高層A室，面積2657方呎，上月以2820萬元易手、呎價1.06萬元，買家以富泰實業發展有限公司作登記，公司董事同樣為楊建文及林惠英；原業主2010年以約1395萬元購入，帳面賺1425萬元或逾1倍。

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