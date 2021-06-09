半島酒店名表店月租最多減七成 新月租18.5萬 或營業額15%作分成租金

明報記者

土地註冊處資料顯示，作為FRANCK MULLER香港、澳門、台灣及中國內地獨家分銷商的先施錶行（0444），旗下Sincere Brand Management Limited，今年4月與半島酒店簽訂新租約，租用半島酒店商場地下W7號舖位，作為銷售FRANCK MULLER之用，月租18.5萬元，租期四年半。可留意的是，若該店期內營業額的15%，高於上述18.5萬元每月底租，該月租金將以營業額的15%計算。

如按月營業額440萬 需付租金66萬

參照上述兩家公司於2017年簽訂之租約，今年3月起，上述舖位每月租金應為66萬元（不設分成制）；換言之，若以最低租金18.5萬元計，該店最高可獲減租72%，直至該店單月營業額約達124萬元，應付租金才會高於底租。因此，若該店單月營業額達440萬元，該月應付租金便達66萬元，與舊有租約同之租金相若。資料顯示，FRANCK MULLER手表最低消費約6萬元，最貴的陀飛輪可近300萬元。

半島酒店商場出租率持續下跌

據大酒店之前公布，半島酒店商場近年出租率下跌，至2020年底的商場出租率為78%，較2019年底錄得84%、2018年底錄得87%，均見跌幅。至於先施表行公布之數字，該公司（即連同FRANCK MULLER及其他品牌之銷售）於2021年財政年度上半年（即2020年4月至9月），在港收益約1970萬元，按年度跌69.7%。不過，據政府統計處早前公布，珠寶首飾、鐘表、名貴禮物類別的銷貨價值，在2019年2月至2021年1月連續錄得24個月按年跌幅後，今年2月至4月連續3個月，對比去年同期、即疫情爆發初期，按年錄得介乎81至114%升幅。

不少舖位在疫情影響下，除大幅減租外，計算租金方式亦有變，如本報曾報道，由大型免稅店DFS向華懋租用、面積約5.7萬方呎的尖沙嘴華懋廣場巨舖，2017年簽訂之租約，月租為690.7萬元，惟去年8月續租時加入「可加可減」機制，在中港兩地取消旅遊限制前，該月人流如比2018年同期減少九成以上，可減租七成，即月租約207.2萬元；若人流上升20%或以上，月租則增加20%至828.8萬元。