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2021年6月9日星期三
劉思明 數據尋寶
投資策略
港府研財匯局擴權 掌會計師發牌 最快下月交立法會審議 業界：會計師公會變聯誼會
財匯局主席：料沿用現有做法 會員毋須過分憂慮
財匯局聯交所簽諒解備忘錄 設通報機制
國泰獲政府延78億貸款提取期限一年
北水連續3日淨流出 盈富沽空率飈
時代天使認購人數遜預期
5月新批按保貸款 326.86億新高
金管局研數碼港元「e-HKD」 一年內有初步構想 學者︰配合國策
第二階段CDI研究 今年底推試點項目
渣打伙GS1 HK參與商業數據通 簡化貸款程序
傳債權銀行須做壓測 恒大：從未逾期還款
蘋果Apple Car電池供應 與寧德時代比亞迪洽商
5月中國新能源車銷售增長2.5倍
太平洋酒吧發盈警
馬景煊辭任先施主席
周大福去年度純利倍增 今財年內地擬增至少700零售點
阿里雲3年斥78億助20萬開發者初創企業
歐化全年虧轉盈 恢復每股派0.63仙
Tesla重型貨車業務總裁離職 分析：核心高層出走屬「負面」
科企個別業務盈利豐 OECD研針對徵稅
白宮檢討供應鏈報告 全方位針對與中國競爭
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技術取勝：東風料可上試8.4元水平
Green Monday推新海鮮保護海洋
劉思明：港股牛皮偏軟 中航科工現突破
周顯：窮人要發達 便要冒險
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鄧成波家族3周沽14物業 套現15億
MegaBox個別租戶加租約一成
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瑞銀林鎮鴻：奢侈品牌「北移」 港中檔商場或受累
劉思明：港股牛皮偏軟 中航科工現突破
【明報專訊】港股牛皮偏軟，資金入市意欲低迷，令到大幅波動的個股成為焦點。中航科工（2357）轉強呈現突破值得留意。
相關字詞﹕
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劉思明
財經專欄
中航科工
國藥
比亞迪電子
港股
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