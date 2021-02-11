科企個別業務盈利豐 OECD研針對徵稅

亞馬遜AWS去年賺135 億美元

AWS去年經營利潤按年增長47%至135 億美元，經營利潤率為30%，而其零售業務的經營利潤率只有3%。亞馬遜直至2015年才獨立匯報AWS的業績，自此亞馬遜的股價上漲7倍以上。知情人士稱，經合組織研究向科技巨企的個別部門徵稅，將確保亞馬遜在法國、德國、英國和意大利等主要市場繳納更多稅款。

除亞馬遜以外，優步（Uber）、特斯拉（Tesla）、Twitter和Snap等著名科技企業，目前也處於虧損，又或稅前利潤率低於10%。愛爾蘭政府稅制改革前顧問科菲（Seamus Coffey）質疑，G7財長專門為亞馬遜等個別跨國巨企，提供度身訂造的徵稅方案未必合理。他說，零售是低利潤的業務，即使轉為網上銷售，也不會改變這現實。

美共和黨數名參議員反對G7協議

數名美國共和黨參議員已表明將反對G7協議，認為其有損美國利益。根據美國憲法，國際協議須獲三分之二參議員同意方可生效。部分共和黨人的反對，意味美國總統拜登可能要啟用預​​算和解程序（budget reconciliation）完成立法。在這情况下，只需獲參院的51票簡單多數就能通過。

（綜合報道）

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