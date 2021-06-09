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Tesla重型貨車業務總裁離職 分析：核心高層出走屬「負面」

【明報專訊】特斯拉（Tesla）在監管文件透露發生重大的高層變動。特斯拉行政總裁馬斯克身邊的「三大護法」之一、2018年推動Model 3提升產量，助公司度過破產危機的功臣Jerome Guillen，已於本月3日離開效力10年的特斯拉，未交代離職原因。瑞信分析師Dan Levy稱，由於Guillen被視為特斯拉的核心人物，他的離職對特斯拉是「負面」的。Guillen離職前負責貨櫃車電動拖頭Semi的開發，未知會否令Semi推出市場的計劃繼續受阻。馬斯克之前透露，因電池供應的限制，Semi的量產將延至明年。不過由於中國銷售改善，特斯拉早段股價微升。

美國昨公布的經濟數據強勁，4月JOLTS職位空缺增至928.6萬個，創歷史新高。美國4月貿易逆差收窄8.2%至689億美元。不過市場繼續關注通脹前景，美股三大指數早段窄幅上落，標普500指數曾再次逼近歷史高位。影院營運商AMC等「網紅股」股價持續上漲之際，美國證交會（SEC）表示，正密切監察市場狀况，以確定是否存在擾亂市場、操縱交易或其他不當行為。

網紅股續漲 證交會：密切監察

在散戶支持下，AMC股價連續第三周上漲，部分散戶論壇，充斥要華爾街空軍爆倉的留言。AMC昨早段股價升6%。其他散戶熱捧的「網紅股」，包括遊戲驛站（GME）、耳機製造商Koss、黑莓（BlackBerry）早段繼續上揚。醫療保險公司Clover Health及餐飲連鎖Wendy's成新晉「網紅股」，早段股價分別升1.4倍及18%。

重型貨車Semi進度一直延後

Guillen在2010年秋加入特斯拉，擔任Model S旗艦車的項目總監。這款突破性的電動車，為運動型多用途車Model X及隨後的大眾化車型Model 3奠定基礎。2016年，他領導Semi項目，2018年晉升為電動車業務總裁。為提升產量，他曾不顧一切在加州廠房外搭帳篷建造裝配線，而這條緊急拼湊的生產線，對特斯拉最終交付Model 3起重要作用，助特斯拉度過破產危機。在其任內，特斯拉在上海開設首家海外工廠。

他在3個月前被調職，擔任重型貨車業務總裁，與之前負責所有電動車業務相比，職權似乎減少。仍在開發的Semi，於2017年11月首次公開，原定於2019年投產，但進度一直延後，未知Guillen離職對Semi量產的影響。Semi需採用的4680新型電池尚未量產，而特斯拉已取消製造名為Plaid+的Model S長續航版的計劃。該車型相信也是採用4680新型電池。

對特斯拉股票給予買入建議的New Street Research分析師Pierre Ferragu表示，Guillen離職是個巨大且出乎意料的損失，不過高層變動是特斯拉的常態。他是自2019年JB Straubel卸任技術總監以來，離職的特斯拉最高層職員之一。馬斯克身邊的主要高層，只剩下財務總監Zachary Kirkhorn及動力系統和能源工程資深副總裁Drew Baglino。

此外，中國乘用車市場信息聯席會昨公布，5月特斯拉中國批發銷量為33,463輛，按月增長29%，其中出口11,527輛，零售22,116輛。

（綜合報道）

[國際金融]

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