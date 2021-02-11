經濟

周大福去年度純利倍增 今財年內地擬增至少700零售點

【明報專訊】周大福（1929）昨收市後公布去年業績，截至今年3月底全年多賺逾一倍至60.26億元，勝市場預期，即使較2019財年亦升逾三成，末期息每股派0.24元，全年合計派息按年增近七成。疫情下周大福內地業績突出，集團稱，受惠內地零售擴張及下半財年顯著復蘇，帶動全年營業額按年增23.6%至701.64億元，並預計今個財年內地將增加不少於700個周大福珠寶零售點，內地全年收入增長目標為15%至16%。

明報記者 蕭嘉聰

周大福昨日早段股價曾創新高，報15.32元，收市微跌0.27%。集團內地業務去年主要經營溢利為82.26億元，按年增61.4%；營業額596.95億元，按年增46.5%；同店銷售在第二季反彈及回復正增長，全年升31.9%。

內地全年收入增長目標15%

周大福董事總經理（中國內地）陳世昌表示，今年會在一二線城市通過直營店尋找商機，新城區省代（省級代理）及加盟商繼續滲透三線或以下城市。今年2月銷售額高達100億元人民幣，令加盟商對市場中長線亦有信心。他預計，上半年度同店銷售增長可達30%或以上，惟下半年度基數較高，升幅或收窄至單位數，預料全年同店銷售只有單位數增長，全年計營業額目標增長約15%至16%。

至於港澳及其他市場期內經營溢利為4.04億元，按年跌31.6%，分部營業額為104.66億元，按年減少34.5%。集團執行董事鄭炳熙指出，香港上財年共有46間分店續租，平均租金減幅達四成。集團董事總經理（企業及港澳與海外事務）黃紹基表示，香港會繼續調整店舖網絡，更加關注每間店舖效益，亦會審視旅客、非旅客區佈局，實際情况視乎何時通關，約10至15個零售點納入「觀察名單」，關店取決於效益表現及傾談續租租金等多個因素，集團亦傾向關店或改善現有店舖，有機會再重新佈局。

黃紹基認為，香港屬於外向型經濟，現時本地消費已經穩定，有信心已經觸底，進一步發展將取決於疫情，要待通關後再評估。

黃紹基估計，受惠於低基數效應，上半年度港同店銷售有望增長70%，而2020財年下半年度本地消費已復蘇，因此仍取決於何時通關，暫預計全年表現平穩。

至於電子消費券，黃紹基相信對銷售一定有幫助，但難以估計實際影響，因預料較多市民用於購買民生產品，但公司亦會推出優惠，希望可回復消費氣氛。

相關字詞﹕鄭炳熙 珠寶首飾 香港零售 陳世昌 電子消費券 周大福

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