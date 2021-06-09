經濟

5月中國新能源車銷售增長2.5倍

【明報專訊】內地乘用車市場信息聯席會（簡稱乘聯會）公布5月份數據顯示，今年首5個月新能源車市場批發銷量達86萬輛，同比增長2.5倍。

另外，5月單月新能源車批發銷量批發銷量達19.6萬輛，按月增長6.7%，按年大增174.2%。當中特斯拉中國佔33463輛，按月回升29%。新能源車國內零售滲透率11.4%，首5個月滲透率9.4%，較2020年的5.8%有所提升。

首5月滲透率9.4% 較去年同期提升

月內乘用車市場零售達到162.3萬輛，按年增長1%，亦較2019年5月增長3%。按月計乘用車零售亦增長1%。

該會指出，由於廣州新冠肺炎疫情反覆，全國範圍疫情防控進一步升級，消費者更注意出行與社交安全，因此間接促進車市。

展望6月份，乘聯會預料生產銷售相對平穩，但是基數偏高的壓力逐步體現，因此基本共識是增速放緩。芯片短缺問題仍未明顯緩解，致汽車企業努力在銷量衝刺的難度較大，但不見得新能源車基本上有明顯銷量損失。

長汽廣汽5月銷售均增逾6%

此外，長城汽車（2333）公布5月份數據顯示，月內銷量達到86，965輛，按年增加6.18%；首5個月合計達51.75萬輛，按年大增65.32%。廣汽（2238）方面，5月份銷量達17.68萬輛，按年增長6.75%；首5個月銷量合計達86.04萬輛，按年增加34.87%。

相關字詞﹕廣汽 長城汽車 特斯拉中國 乘聯會

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