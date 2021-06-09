傳債權銀行須做壓測 恒大：從未逾期還款

自5月起中國恒大負面消息頻傳，除傳出監管機構調查恒大與盛京銀行（2066）的千億交易，又傳出恒大部分商票未有兌付。恒大發聲明承認，存在極少量商票未及時兌現情况，高度重視並安排兌付，又指與盛京銀行展開金融業務，符合國家相關法律法規等。

據彭博最新報道，由金融穩定發展委員會牽頭的監管機構，近期要求工行（1398）等恒大主要債權銀行展開壓力測試，以衡量若恒大陷入困境將可能對銀行資本充足率及流動性產生的影響，但目前尚未清楚本輪壓力測試後，會否有任何正式舉措。

彭博：屬中國金穩委牽頭要求

報道引述中國恒大否認監管機構要求其債權銀行進行壓力測試，並表示生產經營一切正常，但未透露其核實的信息來源等細節。而人行、銀保監及包括工行、民行（1988）在內的債權行均未予置評。

中國恒大傍晚發聲明指出，其在信用債市場一直信譽良好，成立25年來從未出現借款利息晚付、本金逾期歸還的情况。集團又強調，生產經營一切正常，現金流穩健，對刻意製造恐慌、惡意造謠者，將依法追究法律責任。

恒大又稱，自2020年至今，其以自有資金累計歸還境內公司債303億元、境外公司債553億元，並將於近日以自有資金歸還6月28日到期的94億元境外公司債，完成此筆公司債還款後，到明年3月前再無其他需歸還的境內外公司債。