第二階段CDI研究 今年底推試點項目

研業界建區塊鏈共用信貸資料平台

此外，金管局正研究與業界建立區塊鏈共用信貸資料平台，為信貸提供者與個人信貸資料服務機構提供界面連接。中介平台將採用包括區塊鏈等金融科技，預期新系統於2022年底投入服務。

推動銀行數碼化方面，金管局將要求銀行提交未來3年的金融科技應用計劃，金管局將尋找具有潛力但未被業界廣泛應用的金融科技領域，然後根據應用評估的結果推出措施，預計評估結果將於明年上半年發布。

除了數碼港元和數字人民幣研究，金管局與中國內地、泰國和阿聯酋央行進行的多種央行數碼貨幣跨境支付網絡，將於未來數月公布中期報告，隨後會與4地的30家銀行企業以試點方式測試。

金管局同時推出擴展金融科技人才庫策略，包括推出銀行界與學術界合作的培訓計劃、在銀行專業資歷架構加入金融科技單元。另在資源和政策方面，支持金融科技發展，當局將推出金融科技監管沙盒、設立金融科技跨界別協調小組等。