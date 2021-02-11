經濟

第二階段CDI研究 今年底推試點項目

【明報專訊】金管局在2017年推出虛擬銀行等7項新政，推動金融科技發展，事隔近4年，昨日再推出「金融科技2025」策略，提出5項主要範疇。當中，在推動數據基建方面，金管局正在推行第二階段的「商業數據通」（CDI）概念驗證研究，有9家貿易、電子商務、支付和電訊行業的數據提供者，預計於今年底推出試點項目，銀行將利用替代數據進行交易，例如利用電費、水費等財務報告以外的數據，判斷中小企貸款風險。

研業界建區塊鏈共用信貸資料平台

此外，金管局正研究與業界建立區塊鏈共用信貸資料平台，為信貸提供者與個人信貸資料服務機構提供界面連接。中介平台將採用包括區塊鏈等金融科技，預期新系統於2022年底投入服務。

推動銀行數碼化方面，金管局將要求銀行提交未來3年的金融科技應用計劃，金管局將尋找具有潛力但未被業界廣泛應用的金融科技領域，然後根據應用評估的結果推出措施，預計評估結果將於明年上半年發布。

除了數碼港元和數字人民幣研究，金管局與中國內地、泰國和阿聯酋央行進行的多種央行數碼貨幣跨境支付網絡，將於未來數月公布中期報告，隨後會與4地的30家銀行企業以試點方式測試。

金管局同時推出擴展金融科技人才庫策略，包括推出銀行界與學術界合作的培訓計劃、在銀行專業資歷架構加入金融科技單元。另在資源和政策方面，支持金融科技發展，當局將推出金融科技監管沙盒、設立金融科技跨界別協調小組等。

相關字詞﹕信貸資料平台 商業數據通 金融科技 區塊鏈 金管局

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