經濟

金管局研數碼港元「e-HKD」 一年內有初步構想 學者︰配合國策

【明報專訊】香港未來有機會跟隨內地，在日常生活使用央行數碼貨幣。金管局昨日公布「金融科技2025」策略，推進金融科技發展，除現有多種央行跨境支付和數字人民幣（e-CNY）在港使用外，亦已開展研究在本港零售層面應用發行數碼港元（e-HKD）的可行性。金管局總裁余偉文強調，發行數碼港元議題複雜，希望在12個月內提出初步構想，當局目前對此未有定案，持開放態度。

明報記者 歐陽偉昉

余偉文表示，當局內部已經成立工作小組進行研究，包括發行、建構等不同技術詳情，例如消費者實際應用、私隱保障等政策和法律要求，以及系統安全等，檢視和平衡不同的潛在風險。至於會否影響三大銀行發鈔權，余偉文表示，國際上也有由商業機構代發的模式，對發鈔安排目前言之尚早，日後需進一步探討。

余偉文：局內已成立工作小組研究

金管局3年前曾指香港有高效的零售支付工具，央行數碼貨幣在零售應用好處有限。余偉文昨日回應稱，新冠疫情推進市民接納電子支付，目前其他央行亦在探索央行數碼貨幣，因此香港亦要嘗試研究。數碼貨幣在批發和零售均極具發展潛力，必須提早做好技術及政策研究準備。

數碼貨幣用區塊鏈技術，每項交易留下不能更改的記錄，不少人擔心會讓官方掌握個人資金流向，侵犯個人私隱。金管局副總裁李達志表示，私隱問題不是「非黑即白」，例如設計方案時，可選擇收集、保留多少數據，需要多少資料作身分認證等，可按使用金額多寡設不同程度的要求，當局研究如何作出平衡。他又稱，市民若不喜歡數碼港元方案，可以使用鈔票和電子支付。

美國克林信大學經濟系副教授徐家健認為，數碼港元在港零售應用的需求不大，部分人擔心數據被政府掌握，抗拒使用支付工具，相信數碼港元推出後，他們會繼續使用現鈔。不過內地正在研究推出數字人民幣，出於國策所趨，相信數碼港元最終也會推出。

李達志：中港數碼貨幣系統不會連接

此外，金管局正與人行就數字人民幣跨境支付的應用商討下一階段的技術測試，安排尚在探討但會盡快進行。李達志表示，數字人民幣的在港跨境使用，與在內地應用有所不同，因此未必需要與內地同時正式啟用。至於數碼人民幣會否與數碼港元連接，李達志指出兩者是不同的貨幣系統，可互相兌換但系統不會連接。

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