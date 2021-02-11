5月新批按保貸款 326.86億新高

新取用按保2062宗 近一年高

5月份新取用按保宗數為2062宗，按月升4.6%，創自去年7月以後新高紀錄，再突破2000宗水平，新取用按保金額111.95億元，為有紀錄以來第二高位。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，現時1000萬元或以下樓價之成交佔比高逾七成，故此樓市交投明顯增加亦同步推動按保貸款量上升。王美鳳預期，由於5月份起樓市旺勢進一步全面加劇，一二手交投續增，牛市熱浪下，預期未來按保數字仍會再創新高紀錄。

業界：林鄭plan帶動高成數按揭

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明亦表示，近月樓市交投暢旺，加上早前選用建築期付款方法的業主陸續上會，在「林鄭plan」帶動下，使更多上車族及換樓客以高成數按揭入市。另一方面，部分銀行對按揭業務態度轉趨積極，料可帶動更多買家承做按保入市。

總結今年首5個月，整體新批按保宗數達26,048宗，按年增57.6%。新批按保金額達1441.18億元，按年增65.6%；期內新取用按保宗數達8814宗，按年增48.9%。涉及金額479.53億元，按年增加57.7%。