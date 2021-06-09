時代天使認購人數遜預期

單計孖展認購數字，時代天使公開發售已超購近800倍，市場預期最終或超購逾千倍。由於反應熱烈，外電引述消息指出，時代天使計劃以招股價上限定價。時代天使招股價147至173元。

翻查資料，時代天使認購人數仍遠少於諾輝健康（6606）、快手（1024）、醫渡科技（2158），以至早前掛牌的京東物流（2618）等獲逾百萬人認購的大熱新股，但由於該股股份手數供應遠較上述股份為少，估計最終一手中籤率仍低，以甲組及乙組各分配約2.1萬手股份計，「乙組頭」仍有可能無法穩獲一手。

內地中醫診所固生堂擬今年上市

另據路透旗下IFR報道，內地連鎖中醫診所固生堂計劃今年來港上市，計劃集資3億至4億美元（約23.4億至31.2億港元）。公司股東包括中國平安（2318）、中國人壽（2628）等。公司在北京、廣州、深圳及佛山等地經營34所診所。

明報記者

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