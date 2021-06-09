北水連續3日淨流出 盈富沽空率飈

恒指闖29000點不果5連跌

截至昨晚11時45分，恒指夜期報28,648點，低水133點。

恒指昨日升幅集中在新晉成分股比亞迪（1211）及銀行股身上，當中比亞迪大升6.27%，收報201.6元，創1個月高位。但科技股如美團（3690）及阿里巴巴（9988）受壓，分別跌1%及0.85%，抵消大市升幅。另與恒指走勢掛鈎的盈富基金（2800），更持續兩日高踞沽空額最大股份，昨日單日沽空額18.06億元，佔該股成交比例高達47%，並佔全日市場沽空12%，受壓情况暫未解除。

建銀籲吸新經濟成長股龍頭

建銀國際發表報告指出，港股預測市盈率接近12.6倍，估值續處於區間上端，有回調空間。該行預計港股下半年總體維持區間波動並大致呈現M形走勢，恒生指數波動區間介乎26,500至29,500點，國企指數波動區間介乎9500至11,500點，科技指數波動區間介乎7500至9000點。

該行又估計，金融股有望跑贏能源和工業股，並建議逢低吸納優質的新經濟成長股龍頭，亦重點關注內需股及新能源股等。

交銀國際認為，若周期板塊的強勢即將逐漸消退，能源、醫療保健和公用事業等非周期價值類股應該會提供機會。