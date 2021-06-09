國泰獲政府延78億貸款提取期限一年

鄧健榮：審慎管理現金 物色融資機會

國泰表示，該項過渡貸款是國泰390億元資本重組的一部分，目的是支援公司應對全球航空業下滑的嚴峻挑戰。國泰航空行政總裁鄧健榮表示，集團已採取一系列措施以保存現金，因此在過去12個月內並未有動用該筆貸款。鄧健榮又稱，會以審慎態度管理現金，適時物色資本融資的機會。

去年6月政府動用「土地基金」，向國泰注資或借出最多292.5億元，其中的78億港元屬過渡貸款。國泰每次提取貸款後，需在18個月內連同息率償還，其餘197億港元為優先股，需償還遞增股息，首3年為3%，港府同時會任命兩名觀察員參與國泰董事局會議。截至去年年底，國泰的流動資金維持於逾280億元，在2月發行可轉換公司債券成功集資67.4億港元，和於上月發行中期票據集資6.5億美元。

港航：日內公布重組詳情

至於未獲港府打救的香港航空，昨日亦回覆本報向其查詢裁員事項，稱必須進行「內部重組」，以達至精簡及更具效率的架構，並會在未來數天向員工公布有關詳情。前日（7日）有報道指港航將裁減一半人手，涉約1000人，以及目前會專注貨運業務。