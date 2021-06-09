財匯局主席：料沿用現有做法 會員毋須過分憂慮

稱政府早擬設獨立監管機構

政府本次建議將會計師公會的多項權力轉交予財匯局，包括監管會員操守、查察非上市公司核數師等。黃天祐表示，暫時未有監管方針可透露，仍要由財匯局管理層制訂。但他表示，相信針對公會會員操守方面的監管，將會沿用公會現有做法，呼籲會員毋須過度憂慮。他續稱，針對其他核數師監管，預計當局會採用「相稱原則」，即非上市公司核數師涉及公眾利益較少，因此料監管會相對簡單。

非上市公司核數師 料監管相對簡單

黃天祐表示，政府早於之前財匯局改革時，已經希望效仿海外，設立獨立的核數師監管機構，因此本次是延續之前思路。被問及該局是否有資源應對擴大後的監管職能，他回應表示，參考早前改革時，由條例通過到實施中間有9個月過渡期，令當局可準備工作，相信本次亦可有相若時間以作準備。