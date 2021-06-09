港府研財匯局擴權 掌會計師發牌 最快下月交立法會審議 業界：會計師公會變聯誼會

明報記者 馬迪帆

財庫局網誌指出，建議將財匯局現有的查察、調查及紀律處分權力，由現時的上市公司核數師，擴展至所有核數師，即包括所有執業會計師、執業單位（Practice Units）以及專業會計師。此外，亦建議賦權財匯局負責發出會計師執業證書（practising certificate），以及對執業單位、上市公司核數師進行註冊。上述職能現時均是由香港會計師公會負責。當局表示，現時業界有兩監管機構，相信統一監管後，可減輕合規負擔。

會計師公會急開會應對 冀公開諮詢

會計師公會昨日表示，對財庫局網誌不予置評。會計師公會會長鄭中正回應查詢時表示，將召開緊急會議，與理事討論應對方案。他補充，新例將令業界發生重大變化，希望政府可公開諮詢業界意見。財匯局主席黃天祐表示，相信政府出發點是跟隨國際趨勢，認為做法時機合適（見另稿）。

翻查資料，公會為本港最大的專業團體，會員有約4.6萬人之多。公會多年執著於實踐會內民主，近年於會員大會上通過普選方案，以普選選出公會會長。有不願具名的核數界人士表示，相信本次削弱公會權力的做法背後涉及政治壓力。他透露，財庫局提議方案幾乎已成定局，最快可下個月提上立法會議程。他批評，會計師公會事前對改例全不知情，政府未有公開諮詢，便直接通知決定。他表示，相信改例對中小會計行、非上市公司核數師影響最大，或令合規成本急升。他續稱，未來公會只能算是「聯誼會」，亦可能在會員間引發「退會潮」。

林智遠表歡迎 稱可打擊「假會計師」

不過，亦有核數師對政府建議表示支持。被指屬建制派的會計師公會理事、會計界愛心同盟執行主席林智遠昨日表示，歡迎政府建議，相信可打擊「假會計師」叢生情况。林智遠表示，未來財匯局針對非上市公司核數師的執法及懲處「深淺」將成為關鍵。他不認為公會地位大幅降低，相信公會反而能更專注代表業界，定位更明確。