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中原新增租金指數 料年底前租金反彈5%

【明報專訊】近月樓市熾熱，就連沉靜一時的租務市場亦受惠。中原地產公布新增兩個樓市指數，其中反映4月份市况的中原城市租金指數CRI，報112.28點，按月升0.57%，並連升兩個月，該行相信，租金已經見底，料年底前可反彈約5%。

中原地產新增的兩個樓市指數，分別為每月10日公布的中原城市租金指數CRI，以及每月18日公布的中原城市租金回報率。

中原地產研究部聯席董事楊明儀表示，CRI主要反映上一個月中原集團促成之租務數據，並以調整呎價作計算，即會計及景觀、方向、層數、屋苑獨有因素。

中原集團行政總裁施俊嶸補充，若以現有數據對比差估署每月公布的租金指數，兩者高度脗合，不過，CRI反映對上一個月市况，而差估署指數則是反映兩個月前市况，時間性上CRI有優勝，另CRI亦設分區指數，以及各大型屋苑及成分屋苑數字。他表示，集團新增指數，希望增加市場透明度，令市場更健康，長遠對業界有幫助。

CRI連升兩個月 按月升0.57%

施又稱，反映4月份市况的CRI為112.28點，按月升0.57%，並連升兩個月，他表示，若對比2018年8月高位，CRI累跌約12%，但相信租金已尋底，預料年底前租金會輕微反彈約5%。至於另一個新增的數據，則是每月18日公司的中原城市租金回報率，楊明儀表示，數據是反映兩個月前市况。反映3月份市况的中原城市租金回報率則為2.37%，較2月份的2.42%有所下跌，施俊嶸表示，低息及量化寬鬆，推低了市場對租金回報率要求，但預期回報率進一步大幅下滑的機會不大。

相關字詞﹕施俊嶸 中原城市租金回報率 中原城市租金指數

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