德永佳潘浩德1188萬購NICHOLSON車位

曾蔭權姻親6250萬購太源街舖

舖位市場交投活躍，有部分名人家族入市，其中前特首曾蔭權姻親及相關人士，上月以6250萬元購入灣仔太源街一地舖（圖）。土地註冊處顯示，上述舖位為太源街8號海源中心地下D及E號舖，上月以6250萬元易手，舖位面積約1760方呎，呎價約3.55萬元，買家以嘉美集團有限公司作登記，董事包括莫蔚灝等，為前特首曾蔭權姻親及相關人士。舖位現時月租約16.5萬元，租金回報料約3.2厘。原業主早於2009年5230萬元購入，帳面獲利1020萬元或近兩成。

新濠珍寶閣車場招標 估值5億

另方面，新濠國際（0200）持有的黃竹坑珍寶閣停車場，現推出市場招標，並於7月15日截標，市場估值約5億元。第一太平戴維斯指出，共有8層，提供509個車位，項目鄰近深灣9號，與港鐵黃竹坑站上蓋大型住宅項目及黃竹坑新興商貿區等亦僅數分鐘步程，加上項目鄰近區內主要幹道黃竹坑道，故受區內車主歡迎，令停車場出租率長期處於高位。