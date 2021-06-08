陳健波沽海怡相連戶 10年賺逾千萬

市場消息表示，上述單位為海怡半島10座高層C、D室相連單位，實用面積共1280方呎，最新以約2450萬元售出，實呎19,140元，售價及呎價同創同類單位新高。原業主為陳健波及相關人士，2011年以共1388萬元購入，帳面獲利1062萬元或約77%。

「十優港姐」麥明詩及其胞兄麥明山今年4月以1678萬元購入荔枝角宇晴軒相連戶後，近月該屋苑連錄多宗相連單位成交。

宇晴軒相連戶2288萬沽 17年升2倍

中原地產副區域營業董事歐陽振邦表示，宇晴軒最新一宗相連戶成交，位於7座極高層G及H室，實用面積1053方呎，享海景，以2288萬元易手，實呎21,728元。原業主2004年6月以744.2萬元購入上址，帳面獲利1543.8萬元或逾2倍。

都會駅海景2房實呎逼2萬元破頂

另港鐵調景嶺站上蓋都會駅，錄得分層呎價新高成交。中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，都會駅2座高層G室，實用面積476方呎，2房間隔，享海景，以938萬元沽出，實呎19,706元，創屋苑分層呎價新高。原業主於2013年11月以558萬元購入單位，帳面獲利380萬元或68%。

中原高級區域營業董事張光耀則表示，鰂魚涌太古城本月約一周暫錄11宗成交，較上月同期約13宗少2宗或15%，過去周日單日連錄4宗成交後，銀星閣高層E室，實用面積749方呎、望園景，以1645萬元易手，實呎21,963元。原業主2016年1218萬元買入單位，帳面獲利427萬元或35%。

京士柏山雙號屋逾億易手

部分豪宅屋苑亦錄大額成交。市場消息指出，何文田京士柏山雙號屋，實用面積2333方呎，最新以約1.05億元售出，實呎45,006元，為屋苑近3年來首宗洋房成交。不過，若對比3年前屋苑一個面積相同的洋房，以1.23億元、實呎約5.27萬元售出，現成交價較3年前同類單位低約15%。原業主2005年4200萬元購入，帳面獲利6300萬元或1.5倍。