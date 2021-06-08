經濟

香港地產

首4月內地買家佔住宅註冊量7.7%

【明報專訊】雖然香港兩年來經歷反修例風波、新冠疫情的洗禮，令內地客來港旅遊的人數劇減，但今年樓市交投暢旺，當中更有不少「新香港人」入市，美聯綜合土地註冊處數據、按已知買家姓名作分析，今年首4個月內地買家（以買家姓名拼音辨別），佔個人買家於香港一、二手住宅註冊量比率錄約7.7%，較去年首4個月約6.8%，增約0.9個百分點；若以金額計，內地買家佔個人買家於香港一、二手住宅註冊金額比率，由去年首4個月錄約10.5%，升至今年首4個月錄約11.2%，增約0.7個百分點。

劉嘉輝：未通關 反映新香港人撐港樓

因目前中港尚未通關，故估計以上內地買家當中不少為早年移民香港並持有本地永久性居民身分證的「新香港人」。值得留意，今年首4個月內地買家入市較去年同期「量額」比率齊升，惟仍未及2018年同期及2019年同期水平。美聯首席分析師劉嘉輝表示，「新香港人」積極購買一手樓，帶動今年首4個月內地買家，佔個人買家於香港一手私宅註冊量的比率，升至約11.9%，比去年同期10.7%有所增加；至於內地買家佔個人買家於香港一手私宅註冊金額佔比亦達19.3%，與去年同期19.8%相若。

一手樓首選啟德區

此外，今年首4個月，逾1億元一手物業的個人買家，內地人士佔約38.5%；逾5000萬至1億元一手物業的個人買家，內地買家亦佔36.4%，比率明顯高於同期內地客佔整體一手註冊量比率11.9%。另今年首4個月購入新盤個案中，內地買家(估計主要為新香港人)首選一手私宅的地區為啟德區，期內約23%選購該區的一手私宅。

相關字詞﹕「新香港人」 新冠疫情 反修例風波

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