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尚．珒溋增1%疫苗接種買樓優惠 尚餘逾210伙 料餘貨逾千萬元入場

【明報專訊】為鼓勵更多市民接種疫苗，繼信置（0083）早前公布送出觀塘凱滙一個價值約1080萬元的1房單位作抽獎後，再有發展商出招；內房合景泰富（1813）及龍湖（0960）合作的啟德尚‧珒溋，宣布為已接種新冠疫苗人士提供新優惠、凡已接種一劑或以上新冠疫苗的人士，可享額外1%折扣；連同其他優惠、可享最高19%直減折扣（不包括1%醫護人員折扣、及1%啟德住戶折扣）。

明報記者 林可為

單位總數667伙的尚‧珒溋，預計今年11月入伙，自2019年開售至今累沽逾450伙，佔項目單位總數的68%，套現總額約70億元，平均成交實呎逾2.6萬元；換言之，項目現餘待售單位逾210伙，預料逾千萬元入場。

累沽逾450伙 平均實呎2.6萬

對是次提供額外1%接種疫苗折扣，合景泰富海外拓展部香港區總經理蘇維文表示，凡買家已完成接種一劑或以上的新冠疫苗，可享「已接種新冠疫苗人士優惠」1%折扣；另龍湖香港營銷總監黃少鴻指出，提供是次新折扣，是為了鼓勵更多市民接種疫苗。

以尚‧珒溋2座38樓K室為例、實用面積334方呎1房戶，價單定價1260.04萬元，若按原本八二折計，折實價1033.23萬；如按最新八一折計，最新折實價為1020.63萬元，節省樓價約12.6萬元。

HENLEY I昨連沽3伙1房戶

市况方面，受日前首輪銷售開出紅盤的大圍站柏傲莊III帶動，6月首周整體新盤成交已錄約520宗；昨日以恒地（0012）樓盤交投較活躍，旗下啟德THE HENLEY I，連環沽出3伙低座1房單位，單日吸金近2500萬元，其中低座A座1樓C室，實用面積299方呎連平台特色戶，成交價823.29萬元、實呎2.75萬元。另同系屯門青山公路帝御‧嵐天，亦連售3伙實用面積325至388方呎標準戶，成交價521.7萬至630.9萬元、實呎1.5萬到1.7萬元。

高爾夫‧御苑推4幢洋房招標

同時，恒地同系粉嶺高爾夫‧御苑，以1594.7萬元售出第9座26樓實用面積967方呎A室、實呎1.64萬元。可留意的是，高爾夫‧御苑新推出4幢實用面積2609至2654方呎的洋房、全屬5房間隔，即日起至9月3日招標。至於同系西營盤藝里坊‧1號、鴨脷洲逸南，本周五新一輪合共發售19伙。

雖然近日新盤交投熾熱，但據本報統計，6月迄今主要新盤暫時累錄約12宗撻訂，估計發展商殺訂總額約1077萬元，最新一宗來自鴨脷洲逸南，原於5月底以433.6萬元售出的3樓D室開放式戶，買家撻訂料遭沒收5%訂金涉約22萬元。

相關字詞﹕逸南 藝里坊‧1號 高爾夫‧御苑 柏傲莊III 尚‧珒溋 龍湖 合景泰富

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