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2021年6月8日星期二
周顯 投資二三事
投資策略
王冬勝退休 兩聯席CEO齊掌亞洲 廖宜建Surendra Rosha直接向祈耀年匯報
王冬勝任非執行主席 續住山頂「大班屋」
獲騰訊注資1億增持 寰亞傳媒曾飈逾八成
萬洲股價彈7.7%冠藍籌 恒指受制100天線
傳被追數 恒大斥3.4億回購托股價
MPF抵遣散費 金額7年新高
HKTVmall上月客量46萬新高
新股優然「轉軚」 再納內地人申請 保薦人昨早曾通知券商拒絕 料為阻重複認購
時代天使截孖展 超購836倍
梁鳳儀：去年接獲欺詐投訴倍增
WeLab盼年底客量達20萬
G7通過15%最低企業稅 財爺研新招吸外資
《南早》：港航研再裁千人 A320機隊停運一年 轉攻貨運業務
吉利5月銷量按年跌12% 連跌兩月
金管局向港銀發指引 內地客毋須來港開戶
利用廣告伺服器取對手數據 Google遭法反壟斷罰21億
馬斯克唱淡比特幣 黑客警告將報復
智能手機蠶食市場 Nikon年內關日本廠房
陳茂峰：外資投資A股成績大有進步
張兆聰：悶市展強勢 恒地小注跟進
劉宇亮：人幣升值現拐點 港股4連跌元兇
薛偉傑：中俄「重修舊好」 合研客機CR929上馬
技術取勝：創夢天地望挑戰5.1元
何民傑：本港市民不接種 疫苗應送他國免浪費
湖南長沙格力貨倉起火 拖累小米股價無辜受挫
劉思明：港股小回不乏炒風 麗珠穩步上揚
周顯：虛幣平台與客對賭
湯文亮：樑上有雙燕
尚．珒溋增1%疫苗接種買樓優惠 尚餘逾210伙 料餘貨逾千萬元入場
首4月內地買家佔住宅註冊量7.7%
陳健波沽海怡相連戶 10年賺逾千萬
凱滙1房月租逾2萬 呎租44元
德永佳潘浩德1188萬購NICHOLSON車位
中原新增租金指數 料年底前租金反彈5%
周顯：虛幣平台與客對賭
【明報專訊】Bitcoin之所以流行，其中一個理由是和它的買賣平台眾多有關。這些平台和Bitcoin是互相依存的共生關係，兩者相輔相成。
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