劉宇亮：人幣升值現拐點 港股4連跌元兇

【明報專訊】自5月中起，A股於3星期內反彈超過5%，人民幣強勢為重要原因之一，同期離岸人民幣兌美元升值約1%。惟人民幣的單邊升值走勢可能已出現拐點，5月27日的全國外匯市場自律機制工作會議指出「匯率雙向波動是常態，不要賭人民幣匯率升值或貶值，久賭必輸；匯率不能作為工具，不能用升值來抵消大宗商品價格上漲影響」；5月31日人行公布將會上調外匯存款準備金率2個百分點至7%，意在回收美元流動性，給市場的人民幣升值預期降溫，政策信號很明顯，人民幣短期急升的勢頭不可持續。
儲局最快今年底縮表
美國在財政刺激下，美元流動性激增，亦是導致人民幣升值的因素。不過上周末美國財長耶倫表示，拜登提出的4萬億美元支出方案將對美國有利，即使它會導致利率上升，再一次暗示加息的可能。另外，目前聯儲資產負債表規模約8萬億美元，按照每月購債規模1200億美元的速度，10個月內就可能達到資產規模上限，意味着美聯儲縮表可能會最快在2021年底前實施。
短期人民幣匯率對將從外資流向、投資者情緒、進出口等方面對A股造成影響。剛公布的中國5月人民幣元計出口按年升18.1% ，比預期的升19.5%為低。滬股通、深股通北上資金上周淨流入88.88億元比前周的468億元為少。人民幣升值吸引外資流入帶動A股；相反人民幣貶值則外資可能流出。從出口數據、北向資金和政策信號，人民幣短期見頂的機會很高，亦可解釋港股最近連跌4日的原因。