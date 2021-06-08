經濟
國際金融

智能手機蠶食市場 Nikon年內關日本廠房

【明報專訊】隨着智能手機鏡頭的功能提升，數碼相機市場大幅萎縮。共同社報道，日本相機巨頭Nikon將於今年內結束在日本生產數碼單反相機，將其目前在宮城縣廠房的唯一相機機身生產線，轉移至泰國主力廠房。

Nikon於1948年起開始銷售相機，與佳能（Canon）引領行業發展。目前Nikon在宮城縣名取市的廠房，僅生產為專業人士而設的頂級「D6」機型。Nikon稱，即使日後在海外生產相機，相機的質量水平也不會下降。宮城縣廠房將維持生產零件等，致力於醫療、傳感器等有增長潛力的業務。

宮城相機生產線移至泰國

日本相機映像機器工業會稱，2020年的相機產量約為874萬部，跌至2015年的四分之一左右。在Nikon擅長的專業相機領域，因SONY涉足等因素，使競爭日趨激烈。

Nikon在截至今年3月底的2020財年，合併財報淨虧損344億日圓（約24.4億港元）創新高。作為結構改革的一部分，Nikon除了停止在日本的相機生產，還計劃關閉從事數碼相機更換鏡頭部件加工的山形、福島兩縣的兩家工廠。

此外，日本豐田一名男職員2017年因職場欺凌而自殺事件被確認為工傷，豐田承認職權騷擾與自殺的因果關係，與死者家屬達成和解，賠償金額未有公布。豐田方面表示，為免類似慘劇重演，已採取防範措施，早前已修改工作守則，列明職權騷擾的處分。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

王冬勝退休 兩聯席CEO齊掌亞洲 廖宜建Surendra Rosha直接向祈耀年匯報
王冬勝退休 兩聯席CEO齊掌亞洲 廖宜建Surendra Rosha直接向祈耀年匯報
王冬勝任非執行主席 續住山頂「大班屋」
王冬勝任非執行主席 續住山頂「大班屋」
獲騰訊注資1億增持 寰亞傳媒曾飈逾八成
獲騰訊注資1億增持 寰亞傳媒曾飈逾八成
萬洲股價彈7.7%冠藍籌 恒指受制100天線
萬洲股價彈7.7%冠藍籌 恒指受制100天線
傳被追數 恒大斥3.4億回購托股價
傳被追數 恒大斥3.4億回購托股價
MPF抵遣散費 金額7年新高
MPF抵遣散費 金額7年新高
HKTVmall上月客量46萬新高
HKTVmall上月客量46萬新高
新股優然「轉軚」 再納內地人申請 保薦人昨早曾通知券商拒絕 料為阻重複認購
新股優然「轉軚」 再納內地人申請 保薦人昨早曾通知券商拒絕 料為阻重複認購
時代天使截孖展 超購836倍
時代天使截孖展 超購836倍
梁鳳儀：去年接獲欺詐投訴倍增
梁鳳儀：去年接獲欺詐投訴倍增
WeLab盼年底客量達20萬
WeLab盼年底客量達20萬
G7通過15%最低企業稅 財爺研新招吸外資
G7通過15%最低企業稅 財爺研新招吸外資
《南早》：港航研再裁千人 A320機隊停運一年 轉攻貨運業務
《南早》：港航研再裁千人 A320機隊停運一年 轉攻貨運業務
吉利5月銷量按年跌12% 連跌兩月
吉利5月銷量按年跌12% 連跌兩月
金管局向港銀發指引 內地客毋須來港開戶
金管局向港銀發指引 內地客毋須來港開戶
利用廣告伺服器取對手數據 Google遭法反壟斷罰21億
利用廣告伺服器取對手數據 Google遭法反壟斷罰21億
馬斯克唱淡比特幣 黑客警告將報復
馬斯克唱淡比特幣 黑客警告將報復
陳茂峰：外資投資A股成績大有進步
陳茂峰：外資投資A股成績大有進步
張兆聰：悶市展強勢 恒地小注跟進
張兆聰：悶市展強勢 恒地小注跟進
劉宇亮：人幣升值現拐點 港股4連跌元兇
劉宇亮：人幣升值現拐點 港股4連跌元兇
薛偉傑：中俄「重修舊好」 合研客機CR929上馬
薛偉傑：中俄「重修舊好」 合研客機CR929上馬
技術取勝：創夢天地望挑戰5.1元
技術取勝：創夢天地望挑戰5.1元
何民傑：本港市民不接種 疫苗應送他國免浪費
何民傑：本港市民不接種 疫苗應送他國免浪費
湖南長沙格力貨倉起火 拖累小米股價無辜受挫
湖南長沙格力貨倉起火 拖累小米股價無辜受挫
劉思明：港股小回不乏炒風 麗珠穩步上揚
劉思明：港股小回不乏炒風 麗珠穩步上揚
周顯：虛幣平台與客對賭
周顯：虛幣平台與客對賭
湯文亮：樑上有雙燕
湯文亮：樑上有雙燕
尚．珒溋增1%疫苗接種買樓優惠 尚餘逾210伙 料餘貨逾千萬元入場
尚．珒溋增1%疫苗接種買樓優惠 尚餘逾210伙 料餘貨逾千萬元入場
首4月內地買家佔住宅註冊量7.7%
首4月內地買家佔住宅註冊量7.7%
陳健波沽海怡相連戶 10年賺逾千萬
陳健波沽海怡相連戶 10年賺逾千萬
凱滙1房月租逾2萬 呎租44元
凱滙1房月租逾2萬 呎租44元
德永佳潘浩德1188萬購NICHOLSON車位
德永佳潘浩德1188萬購NICHOLSON車位
中原新增租金指數 料年底前租金反彈5%
中原新增租金指數 料年底前租金反彈5%