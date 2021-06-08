智能手機蠶食市場 Nikon年內關日本廠房

Nikon於1948年起開始銷售相機，與佳能（Canon）引領行業發展。目前Nikon在宮城縣名取市的廠房，僅生產為專業人士而設的頂級「D6」機型。Nikon稱，即使日後在海外生產相機，相機的質量水平也不會下降。宮城縣廠房將維持生產零件等，致力於醫療、傳感器等有增長潛力的業務。

宮城相機生產線移至泰國

日本相機映像機器工業會稱，2020年的相機產量約為874萬部，跌至2015年的四分之一左右。在Nikon擅長的專業相機領域，因SONY涉足等因素，使競爭日趨激烈。

Nikon在截至今年3月底的2020財年，合併財報淨虧損344億日圓（約24.4億港元）創新高。作為結構改革的一部分，Nikon除了停止在日本的相機生產，還計劃關閉從事數碼相機更換鏡頭部件加工的山形、福島兩縣的兩家工廠。

此外，日本豐田一名男職員2017年因職場欺凌而自殺事件被確認為工傷，豐田承認職權騷擾與自殺的因果關係，與死者家屬達成和解，賠償金額未有公布。豐田方面表示，為免類似慘劇重演，已採取防範措施，早前已修改工作守則，列明職權騷擾的處分。

（綜合報道）

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