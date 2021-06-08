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馬斯克唱淡比特幣 黑客警告將報復

【明報專訊】特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）唱淡比特幣的言論觸怒黑客。一個聲稱來自國際黑客組織「匿名者」（Anonymous）的Twitter帳號周末發布一段影片，片中一名聲音經過處理、頭戴V煞面具的蒙面者，斥馬斯克發表不負責任的帖文，干擾加密貨幣市場，無視依賴加密貨幣改善生活的散戶死活，威脅對馬斯克採取行動。

馬斯克上月13日曾以比特幣「挖礦」消耗太多能源為由，宣布特斯拉停止接受比特幣結帳。到5月底，馬斯克又透露與北美「挖礦」業者就加密貨幣的可持續作討論。但到本月初，他又發帖暗示對比特幣失望。其連番發言，導致比特幣近期價格動盪。自稱是「匿名者」的蒙面人，在接近4分鐘的短片稱：「大量散戶希望透過加密貨幣投資改善生活，他們當然有心理準備承擔投資風險，但這一周的Twitter帖文說明，你（馬斯克）根本不顧普通打工仔的死活。」

批評經常干擾市場

該蒙面人批評馬斯克是個「渴望得到關注的自戀有錢人」，經常干擾加密貨幣市場，「你（馬斯克）或許認為自己最聰明，但你（馬斯克）現在遇到對手。我們是『匿名者』，我們人多勢眾」。「匿名者」雖然在網上名頭很大，但缺少統一管理。「匿名者」的Twitter帳號@YourAnonNews及@BscAnon否認發布該影片，而另一「匿名者」的帳號@YourAnonCentral則承認威脅馬斯克。

此外，中美洲國家薩爾瓦多的總統布克勒（Nayib Bukele）透露，計劃向國會提交法案，使薩爾瓦多成為全球首個以比特幣作為法定貨幣的國家。比特幣昨晚微跌，在3.6萬美元水平徘徊。

（綜合報道）

[國際金融]

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