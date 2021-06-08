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利用廣告伺服器取對手數據 Google遭法反壟斷罰21億

【明報專訊】法國反壟斷機構昨日批評Google濫用在網上廣告領域的「主導地位」，讓自家業務享有不公平優勢。由於多數軟件及網媒利用Google的DFP廣告伺服器銷售網上廣告位置，法國當局指控DFP為Google自家的廣告拍賣業務AdX，提供對手的廣告拍賣數據等，使AdX在廣告拍賣領域享有優勢。Google昨同意支付2.2億歐元（約20.8億港元），並中止一些偏袒自家業務的做法，以換取與法國當局達成和解。

Google承諾推出新措施，讓競爭對手更容易使用其網上廣告工具。雖然相關改革僅在法國具約束力，但它們可能成為Google與世界各地網媒及廣告競爭對手解決類似反壟斷投訴的先例，促使Google在全球的營運模式發生變化。Google股價早段微跌。

「散戶抱團股」發力 AMC升20％

投資者繼續衡量通脹上升的風險，以及實施最低企業稅率的潛在影響，美股三大指數早段微跌。周二凌晨舉行全球開發者大會的蘋果，預料將發表iOS、iPadOS、macOS、tvOS及watchOS的更新，股價早段微跌。

大市早段缺乏明顯方向，「散戶抱團股」發力。連鎖影院AMC上周完成新一輪股份配售後，早段重拾升浪，股價升幅達20%，高見59.68美元。其他「抱團股」早段紛紛向上，耳機製造商Koss股價升一成，黑莓（BlackBerry）升9%，家居用品零售商Bed Bath & Beyond升7%，遊戲驛站（GME）升6%。

財長耶倫：利率輕微上升是好事

美國財長耶倫表示，就算拜登政府推動的大規模支出計劃引發輕微的利率上升，對社會和聯儲局來說也是好事，因為過去10年美國一直面臨過低的通脹和利率，惟其言論令市場關注加息是否比預期早。經濟師預期，本周四公布的5月美國消費者物價指數（CPI）按年升4.7%，高於4月時的4.2%；5月核心CPI按年升3.4%，高於4月時的3%。若通脹持續升溫，可能令聯儲局在本月中的議息會議釋出鷹派信號。

法國競爭管理局主席Isabelle de Silva昨表示，今次是全球首次檢討由複雜算法進行的廣告拍賣流程，揭示Google的廣告伺服器與廣告拍賣平台之間的偏袒行為。法國當局的調查始於2019年，當時新聞集團（News Corp）、法國《費加羅報》和比利時媒體集團Rossel指控Google壟斷網上廣告的銷售。法國競爭管理局繼而對Google的廣告業務展開調查，並發現Google的廣告工具之間存在信息交流，令競爭對手蒙受損失。

Google：不再允AdX使用對手資料

Google向法國當局承諾，將不再允許AdX使用競爭對手的出價資料，來優化自己的出價，並讓競爭對手同樣取得廣告拍賣的數據。Google的法國法律總監Maria Gomri表示，Google將在未來數個月內測試新操作，部分新措施將推廣全球。

由於擔心美國科技巨頭對歐盟擁有過大權力，歐洲各地的監管機構正尋求加強對業界的規管。英國和歐洲監管機構，上周分別對facebook展開反壟斷調查。歐盟委員會過去幾年也對亞馬遜、Google和微軟展開調查。

（綜合報道）

[國際金融]

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