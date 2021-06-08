經濟

金管局向港銀發指引 內地客毋須來港開戶

【明報專訊】「跨境理財通」快將落實，有傳媒昨日引述消息表示，金管局向銀行提供指引，內地投資者可不需親身來港，在當地銀行經見證開戶下，開立香港銀行的南向通投資戶口。事實上，內地監管機構於5月發出《跨境理財通業務實施細則》的徵求意見稿中提及，內地合作銀行可代理港澳銷售銀行開戶見證。

港客仍須北上開戶 投資北向理財產品

不過，據金管局的指引理解，本港居民仍需親身北上開戶，才可經北向通投資內地理財產品，具體原因未悉，或與本港目前可提供見證開戶的銀行不多有關。除非意見稿有最終修訂，或附加額外條件，否則將按有關模式運作。中港銀行需合作建立一對一的匯款與代銷渠道，消息亦指出，中港銀行可同時與對方多家銀行合作，不過每名投資者同時間只可擁有一個帳戶，意味本港投資者要先沽清某銀行的北向通投資，才能購買另一家銀行的產品。私人財富管理公會行政委員會主席盧彩雲昨日在公會年會表示，正積極游說政府、監管機構，希望跨境理財通的「2.0 版本」，能放寬更多產品種類等。她表示，香港與其他金融中心不同，擁有具經驗的人才及全面而高級的諮詢服務。

另有傳媒報道，債券通南向交易最快於本周公布，不排除會在同一時間開通，不過正式落實日期，仍需與監管機構確認。早前，金管局總裁余偉文曾表示，目標在今年下半年初段，推出債券通南向及理財通。

相關字詞﹕私人財富管理公會 跨境理財通 理財通 債券通 金管局

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