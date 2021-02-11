經濟

《南早》：港航研再裁千人 A320機隊停運一年 轉攻貨運業務

【明報專訊】全球疫情重挫航空業，昨日有報道表示，疫情期間已兩度裁員的香港航空，擬推出「救亡方案」，再度大刀闊斧裁減約千名員工，並暫停營運A320客運機組一年，改為主攻貨運業務。本報亦向香港航空查詢有關消息，惟至截稿前未獲回覆。港航於昨日黃昏時候向全體員工發出有關架構重組電郵，當中未有明確確認裁員消息，但表明有關消息將在未來數天公布。

明報記者 陳麗歡

據《南華早報》昨日報道指，港航短期內只會營運8架A330機隊，A320機隊則會停運一年，佔港航機隊約三分之一，至於往來上海的航班會削減至每星期一班。消息又稱，港航管理層正研判另一「節流」可行方案，或考慮向員工再「開刀」，再裁減現有約一半人手，涉及約1000人，惟暫未有最終決定。

港航管理層：推措施省成本 難長期持續

據港航管理層向員工發送的電郵顯示，集團於過去一年曾兩度嘗試恢復業務，但均不成功。港航又表示，儘管公司已透過各種方式節省成本，包括推出無薪假和專注貨運業務，可惜長遠而言，措施無法長期持續。翻查資料，港航於去年2月裁減400名不同部門的員工，12月再削減250個空中服務員，今年4月亦向機師提供「自願離職計劃」。另港航其中一員高層、董事李能已於上月21日辭任。

高層李能上月21日辭任

營運陷入重大停滯，港航的財務狀况成疑，據香港航空的債券發行人藍色天景周日（6日）的公告顯示，港航再度押後向債券投資者公布業績，至今未能交代去年度中期及全年業績，但集團自言財務狀况不會對公司履行永續債券項下的還款責任產生重大不利影響，可如期支付債券利息。藍色天景又指出，分派率維持不變和繼續停牌。

藍色天景：港航再押後公布業績

港航早於2019年就傳出財困，其後獲母公司海航注資暫時脫困，惟疫情下海航於2月宣布破產重整。事實上，港航於去年7月和今年1月已連續兩期欠付債息，並接連遭到罰息，該批半年期債息需加息至12.125厘，加上欠付債息遭再加息至15.76厘，至今已拖欠超過7.43億元債息未付。藍色天景早於2019年便停牌，但其場外交易仍在進行，據最新的交易顯示，債息維持維15.76厘，但其債券的面值由發債時的100元，最新報11.787元。

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