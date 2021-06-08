經濟

WeLab盼年底客量達20萬

【明報專訊】本港多家虛銀先後開業近一年，WeLab Bank（匯立銀行）行政總裁李家達昨日透露，該行總客戶人數已達到10萬個，更希望在今年底前，將客戶人數倍增至20萬，按年增長5倍。他期望向更多客戶，提供全面和智能化的數碼銀行體驗，繼續貫徹普惠金融理念。

GoFlexi已錄貸款申請1.4億

WeLab Bank上月中推出首個貸款產品GoFlexi，是本港首個與貸款與存款利率掛鈎的個人貸款產品。該行表示，目前已錄得貸款申請金額約1.4億元，有80%獲批申請得到最低實際年利率1.68厘。李家達認為，市場上結合存款與貸款的理財產品，往往只適用於持有物業的人士。不過GoFlexi具靈活性，顛覆私人貸款市場的固有模式，能更實際地滿足申請者的財務需要。

至於「GoSave」定期存款計劃的「存款小巴」，WeLab Bank表示，至今已開出超過1500班，當中有47%活躍存戶是「回頭客」。該行決定上調「GoSave」3個月定期存款的利率至1厘，令其成為全港其中一個最高存款利率和彈性的定期存款產品。該行昨宣布推出「十萬回贈大行動」，由6月15日起一連四天，隨機抽選合共10名合資格客戶，送出每人1萬元的WeLab Debit Card消費回贈。抽獎結果將於每天下午6時在官方專頁公布。

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