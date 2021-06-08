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新股優然「轉軚」 再納內地人申請 保薦人昨早曾通知券商拒絕 料為阻重複認購

【明報專訊】本港新股市場一向有不少內地客參與，但原來有部分新股招股書中列明禁止內地客認購。據券商消息指出，昨日（7日）起招股的優然牧業（9858），其保薦人昨日上午透過股份過戶處卓佳發信，要求券商提交認購客戶姓名及香港身分證號碼，若發現為美國或內地人須拒絕認購，惟保薦人至晚上突然「轉軚」，再通知券商可「正常處理」，但有經紀行認為新指引含糊。卓佳商務部董事總經理及IPO總監鍾絳虹回覆查詢時表示，各新股招股書條文可能有不同，相信發出指引是希望券商慎重處理重複認購問題。

明報記者 馬迪帆

優然牧業聯席保薦人為華泰國際、瑞信，至截稿前未能聯絡兩投行回覆。針對保薦人要求，本地券商做法各異。昨日中資券商艾德證券急發公告稱，內地投資者早上提交新股申請已被取消，款項將全數退款至帳戶。富途金融及企業服務總裁鄔必偉昨夜則回應表示，根據自己理解，內地客戶的認購是可以正常進行。他補充說，富途此前從未拒絕內地客戶認購任何新股。輝立則回覆表示，仍要再與卓佳溝通，才可確定行動。

申購人身分 新股無統一要求

一般而言，本地新股在招股書中均列明禁止美籍人士認購，但針對內地客能否認購新股，寫法則各不相同。本報翻查近期多隻IPO，除優然外，早前上市的京東物流（2618）、順豐房託（2191），甚至年初大熱新股快手（1024）都指明，認購人士應「並非中國法人或自然人」；但近期大熱的時代天使（6699），以及現時正招股的科濟藥業（2171），招股書則無類似要求。

鍾絳虹昨日上午回覆指出，禁止內地客認購要求是代保薦人團隊發出，相信是為防止重複認購。她表示，每宗IPO於撰寫招股書時，都會各自徵詢法律意見，因此條文可能有所不同。有大型券商董事則表示，無留意新股對申購人身分要求，也從未拒絕內地客申請。他認為，事件並不涉及本地法律或券商合規事宜，而是另一「灰色地帶」，相信同行亦「唔當佢（認購身分限制）係重要事項」。他續指，相信經紀行可以透過開戶證件識別客戶身分，惟工作較為繁複。

大型券商：從未拒絕內地客申請

優然牧業為內地奶牛養殖及原料奶供應商，原本為內地乳業龍頭伊利旗下公司，後獲私募太盟投資（PAG）入股，後者成為最大股東。 公司本次上市最多集資62億港元，昨日起招股，上市招股價介乎6.98元至8.66元。每手1000股，入場費8747.27元。

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