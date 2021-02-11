MPF抵遣散費 金額7年新高

永久離港領積金金額大增五成

積金局昨日發表的最新一份《強制性公積金計劃統計摘要》表示，今年首季以「永久離開香港」理由提取強積金的申索數目達7700宗，按季下跌約9%，但按年微升1%；涉及金額達19.31億元，按季雖微跌0.5%，按年大升49%。反映平均每宗的涉及金額上升。

積金局又指出，首季強積金已收供款共213.11億元，以季度計算，流入強積金計劃的供款為歷年之冠。其中，可扣稅自願供款共12.06億元，較2020年第一季增長28%。

可扣稅自願供款按年增28%

截至今年3月底，強積金總資產約11,700億元，較去年3月底增長35%，其中扣除收費及費用後的淨回報超過4200億元。自制度在2000年實施以來的年率化淨回報為4.9%。過去一年間，「預設投資策略」下的核心累積基金及65歲後基金的淨回報分別為30.2%及8.8%。