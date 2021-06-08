經濟

傳被追數 恒大斥3.4億回購托股價

【明報專訊】早前中國恒大（3333）爆出遭供應商追數，指其商業票據未能兌現，並且以特大折扣賣樓等。恒大昨於官網發聲明表示，「針對我司個別項目公司存在極小量商票未及時兌付的情况，集團高度重視並安排兌付」。

另據恒大公布，集團昨日斥資約3.4億元入市回購，平均每股作價約11.56元。

特大折扣賣樓 僅限指定樓盤

恒大股價昨反覆，曾一度跌近5.3%，發聲明後股價漸收復失地，收市倒升逾3%；但同系則繼續低走，恒大汽車（0708）、恒騰（0136）及恒大物業（6666）均先升後回，當中恒大汽車周日公布夏季測試後，昨全日股價仍跌3.66%；恒騰網絡亦收跌5.09%；恒大物業收市則微跌近1%。

恒大昨日聲明稱，有關舉辦一年一度「5‧31購房節」，推出階段性特大優惠措施，僅限於單棟銷售率95%以上的尾盤，超大戶型、底頂樓層、商舖等產品。所有常規產品銷售價格、優惠折扣及付款方式沒有任何調整。

早前傳出內地監管機構正調查恒大及盛京銀行（2066）的千億交易，集團指與盛京銀行展開金融業務，符合國家相關法律法規。恒大強調，成立25年來從未出現遲付借款利息、本金逾期歸還情况，會對惡意造謠者，依法追究法律責任。

恒大近期屢傳負面消息，主席許家印日前透露，本月底前恒大的有息負債有望降至6000億元以下，「三條紅線」至少實現一條「變綠」。

相關字詞﹕盛京銀行 中國恒大 恒大汽車 恒騰 恒大物業

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