萬洲股價彈7.7%冠藍籌 恒指受制100天線

高盛籲買入 12個月目標價9.4元

高盛發表報告，認為此舉反映公司認為目前股價被低估，管理層採取行動提升股東價值。同時，此舉顯示公司有足夠的現金流和健康的資產負債表，即使大部分資金以舉債進行，高盛預期債股比率會由9%升至33%，依然是健康水平，而回購注銷13%現有股數後，今年市盈率料為10倍，較同業的25倍便宜。該行認為回購可以支持股價，維持「買入」評級，12個月目標價9.4元。

恒指昨早高開約70點，最高見過29,003點，不過反彈受制於100天線（29,007點），及後最多倒跌300點，收市報28,787點，跌130點，主板成交1444億元。國指收報10,748點，跌0.53%，科指跌0.65%，報8042點。北水淨流出14.48億元，連續第二個交易日淨流出。

截至今晨零時，恒指夜期報28,708點，低水79點。

廣東新冠疫情持續，澳門宣布今日起所有往返粵澳人士，需持有48小時內的檢測報告，帶動博彩股下跌，美高梅中國（2282）跌3.4%，新濠國際（0200）跌2.5%。紐約期油亞洲時段一度升至70美元，石油股逆市向上，中海油（0883）升2.3%。